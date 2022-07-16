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洗頭髮狂掉整把！專家曝「防落髮4招」　補充正確營養素

▲營養師建議若有落髮危機，可在日常多補充4種營養素。（示意圖／取自photo AC）
▲營養師建議若有落髮危機，可在日常多補充4種營養素。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 21:46:59

洗頭髮時難免拉扯頭皮，若單次掉落50至100根屬於正常範圍，但若是越掉越多，建議日常多補充正確營養素，根據夏子雯營養師分享，不論是男性、女性或產後落髮的媽咪，都可以透過補充「4種營養素」來改善落髮症狀。

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▲若有落髮危機的民眾，可多補充4種營養素。（圖／《夏子雯-貼近你生活的營養師》）
▲若有落髮危機的民眾，可多補充4種營養素。（圖／《夏子雯-貼近你生活的營養師》）
根據營養師夏子雯於臉書分享，想預防掉髮的狀況發生，日常就要多補充以下4種營養素：

足夠的蛋白質：

頭髮的原料就是角蛋白，吃足夠的蛋白質，才能讓毛囊有足夠的原料生長頭髮，豆魚蛋肉類都是良好的來源；並一同補充維生素B群中的B7生物素，是角蛋白所需的維生素，廣泛存於食物當中，一般來說不容易缺乏。

補充含鋅食物：

蛋白質的合成需要礦物質鋅，也有研究發現，容易掉髮的人，體內的鋅濃度較低；富含鋅的食物有：牡蠣、蛤蜊、貝類、甲殼類海鮮、豬肝、紅肉、堅果種子類、豆類、全穀類等，除了鋅能防止掉髮，也能提升味蕾的敏感度、增強身體免疫力。

補充含鐵食物：

鐵是血紅素中的重要成分，足夠的鐵有助於增加紅血球的攜氧量，能增加頭皮的血液循環、也能帶給頭髮足夠的養分，而女生每個月的月經都會流失鐵，當鐵補充不足時，就會增加落髮的危機；人體中好吸收的鐵來源：瘦的紅肉、豬肝、豬血、鴨血、雞腿等。

補充維生素C：

頭髮含有大量的膠原蛋白，攝取足夠維生素能幫助膠原蛋白合成，增強頭髮的韌性，預防分岔及斷裂；建議可每天攝取2個女生拳頭大的水果，如芭樂、奇異果等。

夏子雯也提醒，除了把握好頭髮所需的營養素外，也要注意頭皮的健康程度，常常按摩頭皮，並挑對適合自己的洗潤髮產品，避免毛囊阻塞，也同樣重要喔！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《夏子雯-貼近你生活的營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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