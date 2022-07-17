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外送員「飆罵女客人10分鐘」！原因曝光　全場怒了：巨嬰

▲原PO日前叫了外送，豈料竟然被外送員飆罵10分鐘，讓她越想越無言，貼文一出，全場怒了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Unsplash）
▲原PO日前叫了外送，豈料竟然被外送員飆罵10分鐘，讓她越想越無言，貼文一出，全場怒了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 11:58:53

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用；不過，就有一名女網友日前叫了外送，竟然被外送員飆罵10分鐘，讓她越想越無言，貼文一出，全場怒喊「太扯」、「寵出來的外送巨嬰」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「我在家門口被外送員罵了十分鐘」為題發文，表示最近她叫了外送飲料，選線上付款請外送員放門口，但外送員送到一半就說地址的定位跑掉，所以讓他走到奇怪的地方，「也就是他迷路了，但我根本沒碰過地圖定位，我叫過很多次外送，都沒聽外送員說有問題，他超時很久才送到那就算了」。

因為後面的事情更扯，原PO接著說，對方抵達後按了門鈴，「我一開門他很惱羞的在門口堵我，扣著我的飲料開始對我抱怨地圖定位不準確，他的情緒越來越激動」，還罵「害他浪費很多時間在找路，消耗的時間都是金錢，誰賠償給他」。

對方還叫原PO幫他聯繫客服，態度十分強硬，飲料也遲遲不給她，「甚至逼迫我修改訂單資訊，我很怕我會被怎麼樣也怕他衝進家裡，只能把手機給他，他一直說要更改我訂單的地圖定位，弄一弄他發現要更改的話買方要付100元賠償金，所以他就沒動了，他還說，我現在是在幫你們不要付這個賠償金欸」。

▲原PO日前叫了外送，豈料竟然被外送員飆罵10分鐘，讓她越想越無言，貼文一出，全場怒了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
▲原PO日前叫了外送，豈料竟然被外送員飆罵10分鐘，讓她越想越無言，貼文一出，全場怒了。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
就這樣原PO站在門口被對方罵了至少10分鐘，直到媽媽洗好澡聽到聲音很不對勁，才大聲問怎麼了，這時男外送員知道有其他人在家，就馬上跑掉，還要了聯絡方式，「第一次碰到這種事情非常錯愕，真的很莫名其妙」，但原PO後來將所有事情反應給外送平台客服，卻連續2次無人回應，得到的只有罐頭訊息，也讓她氣得大罵「原來這就是你外送平台的服務品質啊，以後不敢用了==，先好好處理你們的員工態度吧」。

貼文一出，全場傻眼，「乾那外送員是怎樣，他定位跳掉這件事應該要自己跟平台反應吧，如果是我自己亂改然後被罵，我沒話說，而且他罵你十分鐘搞不好還能接一單」、「這就台灣人寵出來的外送員啊，網路上一堆無腦挺外送員的，造成現在外送員一堆巨嬰，搞不清楚誰才是顧客」、「地址定位是系統或他自己手機有問題吧，怎麼會罵妳？好扯」、「我是建議一律報警，警察來了就乖了」、「素質真差」。（編輯：郭佩蓉）

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