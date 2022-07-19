身分證「H、J、K、O」站出來！新馬辣「九孔鮑魚」吃到飽
對中身分證又有美食優惠吃到飽！身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」的民眾有口福了，新竹巨城新馬辣「桃竹苗」3縣市鄉親限定，全桌享九孔鮑魚免費吃到飽，快揪親朋好友一起享用。
「新馬辣」承襲母集團馬辣的豐富多樣菜色，在肉品與海鮮食材上，更增添頂級澎湃的選擇，包括和牛、天使紅蝦等好料，也能通通讓你吃到飽。尤其超過30種哈根達斯與莫凡彼冰淇淋口味也能自由搭配享用，超高CP值很受消費者歡迎。
歡慶新竹地區新店開幕，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」7/25～8/31只要2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，其中1人身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」，相當於戶籍地位於桃園／新竹／苗栗，並主動告知參與活動，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽；當日只要消費者給予Google五星好評，每則評論再加贈「北海道大帆立貝」1顆。
王品牛排慶祝父親節「龍蝦尋人」請爸爸免費吃千元龍蝦，只要1951～1980世代的爸爸，名字對中「金／明／財／華」任1字，7/15～8/31平日，到王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元）。