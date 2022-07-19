COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

身分證「H、J、K、O」站出來！新馬辣「九孔鮑魚」吃到飽

▲身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」的民眾有口福了，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」，全桌享九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」的民眾有口福了，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」，全桌享九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-19 12:56:57

對中身分證又有美食優惠吃到飽！身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」的民眾有口福了，新竹巨城新馬辣「桃竹苗」3縣市鄉親限定，全桌享九孔鮑魚免費吃到飽，快揪親朋好友一起享用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲九孔鮑魚滿滿任你吃。（圖／馬辣集團提供）
▲對中身分證，九孔鮑魚滿滿任你吃。（圖／馬辣集團提供）
「新馬辣」承襲母集團馬辣的豐富多樣菜色，在肉品與海鮮食材上，更增添頂級澎湃的選擇，包括和牛、天使紅蝦等好料，也能通通讓你吃到飽。尤其超過30種哈根達斯與莫凡彼冰淇淋口味也能自由搭配享用，超高CP值很受消費者歡迎。

▲馬辣旗下兩品牌都很受消費者歡迎。（圖／翻攝自新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部FB）
▲新馬辣擁有高CP值可享澎湃食材吃到飽，很受消費者歡迎。（圖／翻攝自新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部FB）
歡慶新竹地區新店開幕，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」7/25～8/31只要2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，其中1人身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」，相當於戶籍地位於桃園／新竹／苗栗，並主動告知參與活動，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽；當日只要消費者給予Google五星好評，每則評論再加贈「北海道大帆立貝」1顆。

▲快拿出身分證！媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」中二字，可享王品牛排千元龍蝦免費吃。bb.q CHICKEN對中身分證字號「6、6、9」三碼，可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」；而且歡慶北投店開幕試營運，外帶自取通通9折優惠喔。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排慶祝父親節「龍蝦尋人」請爸爸免費吃千元龍蝦。（圖／王品集團提供）
王品牛排慶祝父親節「龍蝦尋人」請爸爸免費吃千元龍蝦，只要1951～1980世代的爸爸，名字對中「金／明／財／華」任1字，7/15～8/31平日，到王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元）。

馬辣身分證中2碼吃爆干貝！暑假2壽星獨享「鮑魚吃到飽」

頂呱呱48歲慶生！復古套餐回歸　呱呱包、炸雞銅板價48元

王品推「初瓦」韓式料理！秀護照整桌75折　靠這招有位子

國旅補助0元入住越來越狂！「3縣市」鄉親免費住大飯店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀