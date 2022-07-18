國旅補助0元入住越來越狂！「3縣市」鄉親免費住大飯店

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樂億皇家渡假酒店再度開啟雲嘉南限定的「0元入住」回饋，限定雲林、嘉義、台南的民眾預訂，平日即可0元入住基本房型。而且這次優惠不只再加送2客早餐；於Google 5星好評＋按讚粉絲專頁，還可再贈方塊酥一盒。
自2022/7/15～2022/12/15週日～週四（週五、週六跟連續假日不適用），目前僅開放前一個月訂房。（7月可訂7、8月；8月訂9月，以此類推。此專案限定電話訂房，配合依觀光局公告為主。凡透過旅行業、使用優惠票券、訂房網站或APP等其他方式間接訂房等方式均不補助）。
2、嘉義永悅商務大飯店：「雲嘉南」市民0元入住
嘉義永悅商務大飯店也是回饋鄉親，再度祭出雲嘉南市民0元入住活動，只要於7/15～9月底平日週日～週四入住，且成功登入申請補助，即可憑證件免費入住。（該優惠為自由行的補助方案，不適用團體客人；也不適用於網路平台）。
3、嘉義富野渡假酒店：「雲嘉」鄉親0元入住！含早餐、免費停車
嘉義富野渡假酒店好評迴響，再次推出嘉義、雲林鄉親「悠遊富野環保0元住宿方案」，自2022/7/15～12/15限時優惠入住，平日週日～週四雙人房（一大床或是兩小床）只要0元。而且含免費停車＋2客早餐。
使用該優惠需符合悠遊國旅的自由行旅客，且身分證字號開頭英文字母為P、Q、I者，或出生地及住址為雲林、嘉義縣／市者，或持有中正或南華大學（學生證、或教職員證件）。不限年齡每人限優惠一次（需本人入住使用），僅提供2人入住（115公分以下不占床小孩除外）。
該優惠目前僅提供電話訂房及嘉義富野官網訂房2種方式。並提醒大家，為提倡環保，該專案入住期間不提供一次性備品；如果真的忘記攜帶，櫃檯可提供購買。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。