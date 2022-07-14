王朝飯店花5億轉型「茹曦酒店」　兒童賽車場搶攻親子客

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擺放藝術品的全新大廳、玉蘭軒中餐廳，挑高開闊無樑柱的宴會廳與會議室，迎合大型商業及餐宴需求。將有全台首創專業健身中心進駐的健身中心，提供瑜珈課程、游泳池、蒸氣室與烤箱等設施及專業健身服務。
擁有海內外國際酒店三十餘年資歷的總經理孫至堅提到，注重旅客住宿期間的休閒需求，ILLUME茹曦酒店特別為了親子旅遊，全新設置戶外兒童賽車場，雙線道可以開上好幾圈過彎的規模，讓小朋友瘋玩不想下車；與IKEA合作的兒童遊戲室，設置孩童最愛的雙爐台廚房、木製玩具軌道賽車；還有老師教學的手作DIY教室，可以體驗樂高積木、拼豆或作畫；或到兒童攀岩區訓練體能。
響應悠遊國旅活動，ILLUME茹曦酒店開幕第一波住宿優惠，推出「夏日輕旅行住房專案」含兩客早餐，9/30前每晚只需2,888元起，每筆訂房贈送500元餐飲抵用券；結合全新家庭房與兒童遊樂設施的「曦遊趣親子住房專案」，即日起至8/31入住全新客房只需5,888元起，專案續住第二晚享9折！兩專案皆適用悠遊國旅補助；若再揪上朋友同遊，當日入住3間，還贈3張尊爵客房住宿券，不用出遠門也能在市區享受暑假。
擁有歐式透明電梯的酒店一樓Sunny Buffet餐廳，從天井散落日光好愜意，鄔仲利主廚精心規劃特選重達4公斤的慢烤羊腿、印度風味的坦都烤雞、紅酒松板豬等，多國燒烤料理不間斷供應。7/15～9/11 Sunny Buffet祭出仲夏燒烤料理與台啤暢飲，四人同行一人免費，再送玉蘭軒酸湯肥牛餐點券（價值860元）。
從最早的環亞大飯店、王朝酒店，幾經轉手經營、更名，乘載約40年資深歷史的ILLUME茹曦酒店，讓不少老台北人都感受得到新意，這次真的讓人耳目一新。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！