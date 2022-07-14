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王朝飯店花5億轉型「茹曦酒店」　兒童賽車場搶攻親子客

▲位於台北小巨蛋商圈的王朝飯店，斥資5億轉型為嶄新現代風格的「ILLUME茹曦酒店」，全新打造兒童賽車場、攀岩區、遊戲室等設施，暑假全面搶攻親子客層。（圖／記者蕭涵云攝）
▲位於台北小巨蛋商圈的王朝飯店，斥資5億轉型為嶄新現代風格的「ILLUME茹曦酒店」，全新打造兒童賽車場、攀岩區、遊戲室等設施，暑假全面搶攻親子客層。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-14 17:15:50

位於台北小巨蛋商圈的王朝飯店重新出發，斥資5億轉型為嶄新現代風格的「ILLUME茹曦酒店」，能遠眺台北101、面向敦北林蔭大道的市區中心，竟有兒童賽車場、攀岩區、遊戲室等設施，暑假全面搶攻親子客層。

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ILLUME茹曦酒店以晨曦之光為名，斥資5億轉型後改以明亮新穎的現代風格示人，包括全新啟用的尊爵客房、家庭房，共有408間客房，客房內提供成本較高的玻璃瓶飲用水、國際品牌仙妮蕾德沐浴備品等，力行環境友善；據業者透露，能遠眺台北101的行政套房，已收到年底跨年預訂。

▲能遠眺台北101的絕佳位置，一直都是跨年煙火熱門預訂選擇。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲能遠眺台北101的絕佳位置，一直都是跨年煙火熱門預訂選擇。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
擺放藝術品的全新大廳、玉蘭軒中餐廳，挑高開闊無樑柱的宴會廳與會議室，迎合大型商業及餐宴需求。將有全台首創專業健身中心進駐的健身中心，提供瑜珈課程、游泳池、蒸氣室與烤箱等設施及專業健身服務。

▲茹曦酒店特設兒童遊戲室。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店特設兒童遊戲室。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲戶外兒童賽車場讓小朋友都玩瘋。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲戶外兒童賽車場讓小朋友都玩瘋。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
擁有海內外國際酒店三十餘年資歷的總經理孫至堅提到，注重旅客住宿期間的休閒需求，ILLUME茹曦酒店特別為了親子旅遊，全新設置戶外兒童賽車場，雙線道可以開上好幾圈過彎的規模，讓小朋友瘋玩不想下車；與IKEA合作的兒童遊戲室，設置孩童最愛的雙爐台廚房、木製玩具軌道賽車；還有老師教學的手作DIY教室，可以體驗樂高積木、拼豆或作畫；或到兒童攀岩區訓練體能。

▲兒童DIY手作教室由老師陪同寓教於樂。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲兒童DIY手作教室由老師陪同寓教於樂。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店兩大床家庭房。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店兩大床家庭房。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
響應悠遊國旅活動，ILLUME茹曦酒店開幕第一波住宿優惠，推出「夏日輕旅行住房專案」含兩客早餐，9/30前每晚只需2,888元起，每筆訂房贈送500元餐飲抵用券；結合全新家庭房與兒童遊樂設施的「曦遊趣親子住房專案」，即日起至8/31入住全新客房只需5,888元起，專案續住第二晚享9折！兩專案皆適用悠遊國旅補助；若再揪上朋友同遊，當日入住3間，還贈3張尊爵客房住宿券，不用出遠門也能在市區享受暑假。

▲Sunny Buffet自助餐廳。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲Sunny Buffet自助餐廳。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲Sunny Buffet仲夏燒烤料理。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲Sunny Buffet仲夏燒烤料理。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
擁有歐式透明電梯的酒店一樓Sunny Buffet餐廳，從天井散落日光好愜意，鄔仲利主廚精心規劃特選重達4公斤的慢烤羊腿、印度風味的坦都烤雞、紅酒松板豬等，多國燒烤料理不間斷供應。7/15～9/11 Sunny Buffet祭出仲夏燒烤料理與台啤暢飲，四人同行一人免費，再送玉蘭軒酸湯肥牛餐點券（價值860元）。

從最早的環亞大飯店、王朝酒店，幾經轉手經營、更名，乘載約40年資深歷史的ILLUME茹曦酒店，讓不少老台北人都感受得到新意，這次真的讓人耳目一新。

▲茹曦酒店連門面也煥然一新。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店連門面也煥然一新。（圖／ILLUME茹曦酒店提供）
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