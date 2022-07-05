王品暑假優惠！12歲以下憑「兒童小黃卡」招待800元餐點
疫情趨緩，防疫日常進入暑假，王品集團為親子客群推出優惠活動，王品牛排為鼓勵小朋友都能體驗西餐魅力，12歲以下「憑兒童小黃卡」到王品牛排用餐，即招待焗烤海鮮法式圓麵包等800元餐點。品田牧場日式豬排兒童餐與「角落小夥伴」合作周邊商品；陶板屋中部兩改裝店祭出平日買四送一免費優惠，讓大家一起開心放暑假。
7/31前，已打過疫苗的12歲以下小朋友，與家人到「王品牛排」用餐，只要憑小黃卡或秀出接種疫苗之證明畫面，便招待焗烤海鮮法式圓麵包、湯品、飲料等價值880元的餐點，讓小朋友可以和爸媽一起體驗西餐美味。
「品田牧場」深受兒童歡迎的獨家濕式熟成日式豬排，暑假與萌寵「角落小夥伴」合作，打造多款周邊商品。即日起～8/15，到店內點兒童餐，可免費獲得限量「角落小夥伴著色紙」；9/30前消費厚切腰內豬排或五大推薦套餐，即能以149元加購「角落小夥伴-束口後背包親子組(2入)」乙組，（原價498元，數量有限，請依各門店實際庫存為主）。
而一般消費者於8/15前，凡消費任一套餐，只要39元就能再加購「宇治金時聖代」（原價89元），夏季消暑又滿足抹茶控。
「陶板屋」中部兩改裝店，彰化東民店與台中河南店歡慶開幕優惠，推出「平日買四送一」的活動，7/15前只要拍照打卡上傳，就享四客套餐其中一客免費的優惠。7/5～7/30到全台門市，點購淘氣小屋餐，即贈送「發光吧！閃亮亮星球」人氣繪本，（每桌乙本，數量有限送完為止）。
暑假還有不能錯過的超多速食優惠，頂呱呱自7/6起，連續5天推出「原味雞腿5支188元」，呱呱包加價購只要49元。拿坡里炸雞專賣店義式雞腿桶「買8送8」，特價449元再送8隻義式雞翅。漢堡王霸王省優惠券，牛肉堡、薯條、辣薯球等多款餐點通通買1送1；個人超省餐100元起、雙人激省餐最便宜150元等，總共34款優惠組合，一次現省2,700元，吃到8月底。