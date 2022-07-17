國旅補助「0元入住」7間飯店懶人包　玩3天2夜也不用花錢

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嘉義香湖國際大飯店自2022/7/15～2022/12/15週日至週四（週五、週六及連續假日不適用），使用悠遊國旅即享雙人房0元入住，除了直接附上2人份自助早餐；在Google五星好評還免費贈送特色風味餐，晚上5:00～7:00提供林聰明砂鍋菜、華南古早碗粿或米糕、埤仔頭花生粽（每日輪流更換）。
直接幫大家的旅程變成免費一泊二食的超強大優惠，業者表示「七月已經全滿；八月週日全滿，僅剩一半時間、約三分之二房間還可預訂；九月週日也已將近快滿」，要訂要快。
2、承億文旅淡水吹風：「三天兩夜0元入住」！早餐買1送1
搭配悠遊國旅補助，承億文旅再送上回饋給會員。「悠遊國旅3天2夜」雙人房專案2600元，只要使用兩人悠遊國旅補助，折扣完等於雙雙0元入住。淡水吹風訂房日期7/13～7/31；入住日期7/13～8/31（週日到週四）；享原價250元的早餐加購買一送一優惠，（專案限官網線上訂房，每日數量有限，售完為止）。
3、台北凱達大飯店：0元入住！空房曝光
台北市區也有「0元入住」的飯店！台北凱達大飯店快閃72小時限時開搶，凡7/18～8/31周一至周四入住，精緻雙床房不含早餐只要1,300元，搭配國旅補助直接0元免費享受，每日限量10間。《NOWnews今日新聞》幫大家查詢好空房，七月已經全滿，八月可預訂的日期還有：8/1、8/3、8/4、8/31，（此專案限官網訂房，不提供一次性備品及礦泉水。經費剩餘數量以觀光局為主）。
4、嘉義夏禾國際行舘：0元入住含早餐！
嘉義夏禾國際行舘之前曾推出雲嘉鄉親限定「0元入住」專案，受到大家熱烈迴響，據悉因業者接獲熱情民眾詢問，因此決定擴大開放全台民眾0元入住。自7/15～12/15（日～四適用，活動至經費用罄為止），享有悠遊國旅住宿優惠活動資格者，
自2022/7/15～2022/12/15平日（星期日～四、連續假期不適用，活動至經費用罄為止），憑身分證或是健保卡享有補助，一張證件享一間基本房型雙人房（2人入住含早餐）；每加一人也只要加價500元／位喔。僅限電話訂房，團體訂房不適用，（透過旅行社、訂房網站、APP訂房或使用住宿券均無法使用補助）。
5、承億文旅台中鳥日子：「三天兩夜0元入住」！
承億文旅台中鳥日子搶搭悠遊國旅補助，記得先加入會員就能享有超值回饋。悠遊國旅三天兩夜雙人房專案2600元，只要使用兩人悠遊國旅補助，折扣完等於雙雙0元入住。台中鳥日子訂房日期7/13～7/31；入住日期8/1～8/31 （週日到週四）；不含早餐，（專案限官網線上訂房，每日數量有限，售完為止）。
6、嘉義尊皇大飯店：0元入住贈早餐！
「111悠遊國旅。限量住房專案」自2022/7/17(日)至12/15(四)，平日～週日至週四使用，（週五、週六，及連續假期中秋節9/9～9/11、國慶日10/8～10/10不適用）。補助房價折扣1300元，國旅補助限量雙人房0元免費入住，（依預訂房型人數附贈早餐及備品）。
（本專案為限時優惠專案，活動至中央經費用罄為止；僅限散客訂房，旅行社及團體不適用；僅限電話訂房或現場訂房，且不得與其他優惠專案合併使用）。
7、御宿旅館集團：0元入住！每房每晚最高補助1500元
御宿旅館集團不只放大優惠，還有加碼補助。2022/7/15至2022/8/31，限平日（週日至週四）入住，每房每晚最高可補助1500元，每晚房價最低0元入住；2022/9/1至2022/12/15，限平日（週日至週四）入住，每房每晚最高可補助1300元，每晚房價最低0元入住；2022/7/15至2022/8/31，高雄獨家加碼「週五入住」每房每晚可補助500元。
（此專案限官網線上訂房。活動優惠僅限御宿商旅、御宿汽車旅館、麗池汽車旅館 ；防疫旅館、米堤汽車旅館除外。週六、9/9～9/11、10/8～10/11連續假期不適用。每一張身分證僅限使用一次、每晚每房限用一次）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。