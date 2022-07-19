哥吉拉炎上！奇美博物館「妙手出招」 網笑：婚姻救星
近日「哥吉拉之亂」在網路上鬧得沸沸揚揚，起因是一名人妻未經過同意，私自將先生極珍愛的哥吉拉公仔送給來訪親戚的小孩，引起家庭革命後該人妻還將事件經過分享在網路上討拍，未料卻遭到網友一片撻伐，也意外引起網友關注後續的發展。而奇美博物館這次也跟上「哥吉拉之亂」時事梗發表PO文，網友看了都忍不住笑說：「小編有跟上喔，給許先生讚，挽救了無數婚姻」。
先前《NOWnews》也曾報導過向來很懂跟上時事的知名連鎖家具，因為這次的哥吉拉公仔事件在臉書推出「防離婚神器」，推出一款「可上鎖」的玻璃門櫃，強調能夠「有效防止親戚孩子拿走公仔」引發網友熱議。而館藏豐富又多元的奇美博物館也跟進發文，「當親戚小孩很喜歡你的恐龍收藏，你可以：1. 借給他看 2. 不借給他，自己欣賞 3. 蓋一座博物館，把收藏展示給大眾看」，成功行銷館內的恐龍展！
網友們看了臉書PO文都紛紛大讚：「小編有跟上喔，給許先生讚，挽救了無數婚姻」、「社會梗跟狠快」、「小編有跟上時事～哈哈」、「小編這場風是颶風級的了」、「很會，真的很會」、「好會唷！接地氣！」。
另外也有不少人被小編PO文逗笑地說：「與其被老婆沒收，不如捐給奇美鋼彈博物館」、「最後一句是要不要來我家看貓的進化版嗎」、「為了合理跟老婆離婚，送給他吧！」、「4.把小孩子趕出房間並鎖上房門，這樣妳就不會失去一棟房子了」、「農曆七月可以舉辦恐龍祭祖活動嗎？讓大人小孩都扮成恐龍去看祖先」。（編輯：陳珮瑜）