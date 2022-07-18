守護哥吉拉！IKEA推「防離婚神器」能上鎖 網驚：整櫃搬
近日網路流傳，一名人妻未經同意將老公收藏的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，丈夫一怒之下離家決裂要離婚，引發各界討論。向來很懂時事梗的IKEA，繼呼籲民眾嚴禁餵食「蒙娜麗鯊」吃蛋糕後，再度推出能上鎖的「防離婚神器」，沒想到被網友歪樓「剛好整櫃搬走」。
以各式設計傢俱與收納用品為大家帶來便利生活的IKEA，還貼心幫大家守護婚姻。超快腳步跟上「哥吉拉事件」時事梗，推薦一款「可上鎖」的經典FABRIKÖR玻璃門櫃，強調能「有效防止親戚孩子拿走公仔」，笑翻廣大網友，紛紛留言讚聲「小編很會」！「小編總是能跟上時事，請收下我的膝蓋」，還有人大笑「IKEA也是撿到槍了是不是啦」。
IKEA更加碼推薦另一款高的同系列商品，貼心表示「小孩拿不到也看不太到」。釣出趙少康都來稱讚「小編創意無限！」高雄市議員也表示「算是一種防離婚神器嗎？」；「台灣迷因」也來發問「有沒有那種夾層可以放錢然後不容易被老婆發現的」，留言區一片歡樂，秒破2萬名網友按讚。
但不少網友歪樓表示，「結果整櫃被搬走」，出聲提醒「鑰匙要藏好」，還擔心「可能打破玻璃也要送」；更有網友建議小編「應該需要防彈玻璃櫃喔」。看準商品可能要大賣，還有粉絲提醒小編「快通知倉庫補貨」，引發熱烈討論。