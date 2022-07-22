機車「煞車燈亮整路」超煩？內行抖隱藏原因：很多人不知
台灣有機車王國之稱，往往一到尖峰時刻，路上就會塞爆車潮，因此道路的設計、騎士的駕駛道德格外重要，遵守交通規則更是所有用路人都該保有的觀念，近日有網友就抱怨，許多騎士在行駛時，「煞車燈」總是一直亮著，讓後方的人難以預測下一步，對此有內行點出「隱藏原因」，貼文引起熱議。
原PO在論壇PTT以「騎車時煞車一直按住的人是在想什麼」為題發文，他表示自己行駛在馬路上時，總是有一堆人煞車燈一直亮著，自己騎在後面，根本不知道對方哪時候才是真的要煞車，因此一定要離遠遠的，才不會發生意外，直言「會怕就騎慢一點，想騎快煞車又一直含住，到底煞車一直含住的騎士是在想什麼？」
貼文曝光引起討論，網友回應「就是三寶無誤啊」、「可能也怕有三寶突然衝出來吧」、「很多方向燈都僅供參考了，還有心思看煞車燈喔」；不過也有內行表示「別誤會，很多機車的煞車感應都有問題，其實騎的人沒有含著」、「有些牌子的煞車開關，稍微摸到剎車把手就亮了」、「其實可能煞車開關壞了，這很少人會注意到」。
事實上，《NOWnews》日前也曾報導「機車上路『7大怪象』！躲太陽小意思 這點機車族全抓狂」，文中就提及，受到最多機車族討厭的習慣，就是「一路按著煞車騎」，網友直言「很多騎車習慣一直把手放在煞車上，完全不知道自己的煞車燈整路沒暗過」、「一路都在亮煞車燈而不自知，真正煞車時後方也很難反應 」。（編輯：張志浩）