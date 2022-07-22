維力炸醬麵「神級吃法」內行不藏了！老饕凍未條：超懂吃
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而台灣泡麵選擇種類多元，其中老字號的「維力炸醬麵」也擄獲不少老饕的胃，因此除了一般的乾拌料理方式外，也有人分享特別的吃法，引發廣大迴響。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示「我把泡好的維力炸醬麵加一顆皮蛋下去攪拌！那味道真的更好吃了」，只見附圖中，原PO將麵條泡好瀝乾後，除了倒下原本附有的醬包外，還自行放入蔥，最後加上一顆切塊的皮蛋，看起來相當美味，原PO也透露，自己還有加一茶匙的糖，讓味道更平衡。
創意作法曝光後，掀起眾人熱議，紛紛回應「直覺很對胃呀」、「看起來超讚，下次也來試試」、「一直都是這樣吃，超好吃的」、「這吃法有吸引到我耶」、「我是加2顆皮蛋，但不會用碎」、「必須說這樣做的人，超懂吃，試一次就回不去了」、「只要不排斥吃皮蛋，吃有湯的的泡麵也都可以嘗試看看」。
此外，也有其餘網友分享，「我有加過昆布條、地瓜葉、大陸妹、蒜末，地瓜葉有一股神奇魔力，只要3片泡麵就會變得無敵好吃」、「再配些蒜頭和蒜味香腸外加一個半熟荷包蛋，餓了」、「個人覺得蔥燒牛肉麵加皮蛋！絕了」、「可以試試看加花生醬，會有點像麻醬麵的感覺」。（編輯：張志浩）