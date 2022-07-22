林志穎自撞起火！他問「見火燒車敢救人嗎」　答案一面倒

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原PO提到過往案例，曾看過校園8+9亂攻擊人，但大部分同學也只是在旁觀看，自掃門前雪，因此他好奇「今天如果你開車 看到旁邊有火燒車， 你會下車幫忙拉人嗎?」
多數網友認為，「不敢，會不會爆炸不知道」、「我真的不敢，路人見義勇為真的好猛」、「不敢欸，運氣不好的話一起芭比Q」、「一般人看到肯定站傻了」、「這種警消也是叫你報警救好，靠近就是賭命」、「我只敢幫忙打電話報警跟打救護車」、「看到起火就很難下手，頂多幫忙叫救護車」。
眾人們直言，「小炫風今天真的是出運了」、「穎神真的要好好感謝恩人，欠他一命」、「電池起火跟油車不一樣，林志穎真的遇到貴人」、「今天他真的是運到生命中大貴人」。
實際上根據《NOWnews》獨家採訪，現場熱心救援的吳明政先生，當時在對向車道看到林志穎駕駛特斯拉自撞，立刻停車衝往特斯拉，並且先將傷勢較輕的小孩抱出，接著隨即營救駕駛林志穎，但這時火勢已經偏大，最後是夥同其他熱心民眾，齊心將林志穎拖出車外，而吳先生也表示「當時情況相當緊急，根本看不出來那是林志穎」。
路人隨後借電話給小孩撥打給媽媽，通知林志穎老婆「不用緊張，小孩以及林志穎都已經救出」。對於網友表示「善人有善報」，吳先生則回應「這是人的本性，我沒有大家想像的這麼偉大」。（編輯：鍾怡婷）