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林志穎自撞起火！他問「見火燒車敢救人嗎」　答案一面倒

▲林志穎駕駛特斯拉Model X，於今（22）日上午在園市中正北路，撞上機車分隔島後起火。（圖／翻攝畫面）
▲林志穎駕駛特斯拉Model X，於今（22）日上午在園市中正北路，撞上機車分隔島後起火。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 16:54:122022-07-22 17:16:12

林志穎今（22）日上午駕駛白色特斯拉，行徑桃園市中正北路時，自撞分隔島且車頭起火燃燒，幸而有熱心民眾緊急將傷者拉出車外，並送往林口長庚後確認生命徵象穩定；對此，就有網友好奇發問「路邊看到火燒車 ，你敢去救人嗎？」引發討論。

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▲林志穎駕駛特斯拉自撞起火，車身前半部燒剩焦黑骨架，拖吊車將特斯拉吊起後，發現底部仍有餘火未滅。（圖／翻攝畫面）
▲林志穎駕駛特斯拉自撞起火，車身前半部燒剩焦黑骨架，拖吊車將特斯拉吊起後，發現底部仍有餘火未滅。（圖／翻攝畫面）
有網友於《PTT》發問「路邊看到火燒車 ，你敢去救人嗎？」文中提到台灣人雖熱情，但僅限於外國人問路這方面，「平常8+9打架、 行車糾紛，大家都能閃就閃， 頂多幫你報警就不錯了！最多就是， 錄影PO在到爆料公社上， 講說剛剛看到什麼， 已幫忙報警」。

原PO提到過往案例，曾看過校園8+9亂攻擊人，但大部分同學也只是在旁觀看，自掃門前雪，因此他好奇「今天如果你開車 看到旁邊有火燒車， 你會下車幫忙拉人嗎?」

多數網友認為，「不敢，會不會爆炸不知道」、「我真的不敢，路人見義勇為真的好猛」、「不敢欸，運氣不好的話一起芭比Q」、「一般人看到肯定站傻了」、「這種警消也是叫你報警救好，靠近就是賭命」、「我只敢幫忙打電話報警跟打救護車」、「看到起火就很難下手，頂多幫忙叫救護車」。

眾人們直言，「小炫風今天真的是出運了」、「穎神真的要好好感謝恩人，欠他一命」、「電池起火跟油車不一樣，林志穎真的遇到貴人」、「今天他真的是運到生命中大貴人」。

▲林志穎車禍爆血倒地。（圖／翻攝爆廢公社）
▲林志穎車禍爆血倒地，幸而熱心民眾將林志穎及孩子，迅速拖出燃燒的車子。（圖／翻攝爆廢公社）
實際上根據《NOWnews》獨家採訪，現場熱心救援的吳明政先生，當時在對向車道看到林志穎駕駛特斯拉自撞，立刻停車衝往特斯拉，並且先將傷勢較輕的小孩抱出，接著隨即營救駕駛林志穎，但這時火勢已經偏大，最後是夥同其他熱心民眾，齊心將林志穎拖出車外，而吳先生也表示「當時情況相當緊急，根本看不出來那是林志穎」。

路人隨後借電話給小孩撥打給媽媽，通知林志穎老婆「不用緊張，小孩以及林志穎都已經救出」。對於網友表示「善人有善報」，吳先生則回應「這是人的本性，我沒有大家想像的這麼偉大」。（編輯：鍾怡婷）

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