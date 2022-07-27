預估Fed將擴大升息幅度　經濟學者揭露3大關鍵因素　

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台灣6月CPI年增率達3.59%，飆近14年新高，行政院主計總處以及部分國內經濟學家認為，6月是國內此波通膨的最高峰，預估7月開始，指數會呈下降到態勢。此預測不免讓人好奇，美國通膨率的高峰是否也會停在6月，指數有望在第3季走緩呢？
吳大任首先分析台灣6月通膨率可能是高鋒的兩大原因，一是國際大宗原物料像是油價、糧食、類金屬價格顯著下跌，對物價上漲會有一定壓抑的作用；另一原因則是全球需求下降，透過家庭經濟的角度觀察，通膨越嚴重，支出增加幅度越大，不僅如此，升息之後，貸款成本增加，非必要的消費支出，一定會被列為優先排擠的名單裡，像是外食、旅遊頻率減少，延緩換手機、換車等，當需求下降，供給狀況不變，價格會慢慢下壓，因此台灣通膨將在7月下降的機率高。
「美國是否也能如此，真的很難說。」吳大任坦言，美國通膨要緩解不是這麼容易，與台灣不同之處在於，美國有工資上漲的問題，根據美國勞動部資料指出，美國有25%的私人企業，約有5400萬名打工族在COVID-19疫情期間獲得加薪，然而，物價也螺旋式上升，工資依舊追不上生活成本。
美國此波通膨窘境與1970年代的石油危機有些相似，分別在1973年和1979年爆發的兩次石油危機皆是因產油國石油出口受阻，造成供給短缺，使得國際原油市場價格一路上升，導致全球各國遭受通膨壓力。回顧1979年的第二次石油危機，美國當時通膨最高來到15%，當年Fed啟動大幅度升息，讓美國的聯邦利率從1978年接近8%，一路上升至21%，才成功抑制住通膨，然而，卻也發生嚴重的經濟衰退。
吳大任說：「同樣是供給面出問題，1970年代的案例常被拿來做參考。」此波通膨為俄烏戰爭影響能源及糧食市場，以及中國封控影響全球供應鏈，「美國知道升習幅度不夠大，物價壓不下來。」所以他認為，接下來Fed非常有可能在7月份擴大升息幅度至4碼，儘管部分7月數據尚未公布，但Fed若在做利率決策之際，發現物價仍居高不下，「持續擴大升息幅度的可能性還是蠻高的。」
除此之外，吳大任也提到，與過去相比，美國現在的升息意願較高，主要原因一方面是由於美國就業市場數據仍然強勁，5月工資溫和上升，勞動力參與率也微升，因此較無後顧之憂；另一方面，此次升息有多個外國廠商在幫忙承擔代價，同時也可透過升息，讓國內進口依賴下降，「對美國來說，反而是正面的效益。」
吳大任解釋，與70、80年代相比，美國的經濟結構其實有很大的改變，1980年進口金額大約3千億美金左右，現在已高達3.4兆，所以在那個時候美國升息產生的消費排擠，影響到的主要是美國本土產業。
然而，美國現今對於進口依賴的程度越來越高，所以當美國家庭因升息產生的消費排擠時，如果主要是排擠到進口產品的話，衝擊到的會是外國廠商，「美國當然更有意願升息，一次把通膨解決，反正在幫他付出代價的不只是本土廠商，外國廠商也一起在分攤升息成本！」
針對美國擴大升息會如何對全球經濟造成負擔，吳大任說，會對以美國為主要出口的國家產生比較大的衝擊，「首當其衝一定是中國，台灣大概也跑不掉。」雖然台灣對美國出口僅佔總體出口的百分之十幾，但台灣有很多產品是出口至中國，組裝以後再賣到美國，「若是把這部分考慮進去的話，台灣對美國的出口依賴其實是很高的。」因此他認為，如果美國因升息產生消費排擠，勢必會影響台灣下半年的出口數據。