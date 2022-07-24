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思樂冰回歸？7大手搖冰沙買1送1　7-11隱藏漂浮咖啡曝光

▲思樂冰回歸了嗎？文青手搖飲「不要對我尖叫」，今夏推出三款季節限定「吸樂冰」茶飲輕冰沙，復刻超商絕版思樂冰；大苑子「百變火龍果冰沙」7/25～7/31買一送一。7-11則是開賣冰淇淋蘇打汽水，加碼隱藏版「漂浮咖啡」；星巴克連抽20天買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲思樂冰回歸了嗎？文青手搖飲「不要對我尖叫」，今夏推出三款季節限定「吸樂冰」茶飲輕冰沙，復刻超商絕版思樂冰；大苑子「百變火龍果冰沙」7/25～7/31買一送一。7-11則是開賣冰淇淋蘇打汽水，加碼隱藏版「漂浮咖啡」；星巴克連抽20天買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-24 12:41:342022-07-24 12:46:25

天氣熱到爆！思樂冰也忍不住回歸了嗎？文青手搖飲「不要對我尖叫」，今夏推出3款季節限定「吸樂冰」輕冰沙，復刻超商絕版思樂冰，打造獨特茶飲口味；大苑子「百變火龍果冰沙」7/25～7/31買一送一幫大家消暑；春陽茶事則祭出粉嫩「蜜桃冰沙」一起甜蜜過七夕；7-11則是開賣冰淇淋蘇打汽水，加碼一招變出隱藏版「漂浮咖啡」；星巴克連抽20天買一送一。《NOWnews今日新聞》一次幫大家特蒐7大消暑冰飲喝起來。

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大苑子：「百變火龍果冰沙」買一送一

大苑子7月於全台指定門市推出「指定鮮果飲品買一送一」，7/24前是「檸檬愛玉」買一送一；而最後一週7/25～7/31則是「百變火龍果冰沙」買一送一。

▲大苑子「百變火龍果冰沙」買一送一。（圖／翻攝自大苑子FB）
▲大苑子「百變火龍果冰沙」買一送一。（圖／翻攝自大苑子FB）
珍煮丹：Uber Eats泰奶系列買一送一

珍煮丹人氣「泰泰鮮奶茶」擄獲不少奶茶控，迎接夏天升級為沁涼冰沙，鋪上雲朵奶霜搭配熱帶芒果果泥的「泰芒雪島」；或搭配蜜芋頭及手作仙草，組成餡料超滿足的「泰泰仙芋島」。於Uber Eats外送平台，8/2前「泰泰鮮奶茶」買一送一、中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」也買一送一。

▲夏日喝手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats外送泰奶買一送一、清心福全冰淇淋系列現折5元、翰林茶館大杯飲品免費升級特大杯、加入不要對我尖叫LINE會員，0.0零酒精特調系列現折30元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹Uber Eats外送泰奶系列買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
不要對我尖叫：「吸樂冰」輕冰沙

文青手搖飲「不要對我尖叫」，今夏推出三款季節限定「吸樂冰」輕冰沙，復刻超商絕版思樂冰的沁涼綿密，打造獨特茶飲口味，以桂圓香氣的烏瓦紅茶打造「野莓紅茶凍」，搭配九份地瓜圓與蔓越莓奶蓋，滿足咀嚼控；將四季春茶配上新鮮柳橙，打成「柳橙四季春」清爽茶冰沙；以招牌茉莉花茶尬入青梅與紅梅的「青梅綠檸果」輕冰沙，重溫大家的童年回憶。

▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
春陽茶事：粉嫩「蜜桃冰沙」

春陽茶事盛夏季節限定「蜜桃系列」手搖，加入無糖鮮奶優格，打造果香濃郁的綿密「蜜桃冰沙」，搭配手作翡翠凍增添口感；及細火慢熬蜜桃果醬搭配清新萃玉綠茶的「蜜桃烏龍茶」，夢幻清涼一起甜蜜過七夕。

▲左起：蜜桃冰沙、蜜桃烏龍茶。（圖／春陽茶事提供）
▲左起：蜜桃冰沙、蜜桃烏龍茶。（圖／春陽茶事提供）
7-11：冰淇淋蘇打汽水開賣！隱藏版「漂浮咖啡」

7-11將於7/27起在精品咖啡「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」門市，限定開賣冰淇淋汽水系列，選用冰涼的蘇打水搭配頂端一球漂浮香草冰淇淋，打造「蘋果蘇打浮羅特、蜂蜜蘇打浮羅特」。特別推薦咖啡控，只要加15元多加一份濃縮咖啡，就能自製隱藏版「飄浮咖啡」！

「現萃茶」門市也將開賣「CITY TEA香鑽水果茶」新品，7/27～8/9推出現萃茶水果系列風味飲品「任選2杯99元」優惠。

▲7-11為全民打氣，推出濃萃美式買8送8、冰淇淋紅茶買2送2，平均下來一杯冰淇淋紅茶只要33元，「一杯二吃」的省錢吃法曝光。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11開賣冰淇淋蘇打汽水，加碼隱藏版「漂浮咖啡」。（圖／7-ELEVEN提供）
星巴克：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽上市！連抽20天買一送一

全新「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」融合巴西莓、莓果乾及檸檬果汁的多層次酸甜滋味，搭配清爽可口的椰奶，清爽涼夏不求人。8/1～8/7，凡顧客至門市點購Refreshers星沁爽系列Venti杯，即可獲得沁涼貼熨電繡布章一個。

即日起至8/7，星巴克舉辦「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，只要玩遊戲回答問題可抽免費中杯、買一送一等優惠券，登入LINE、臉書、Google帳號都各有一次抽獎機會，兌換期限是獲券日＋2天，兌換時間是每天上午11點到晚上8點。

▲星巴克夏季清新水果風味Starbucks Refreshers星沁爽新品。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克夏季清新水果風味Starbucks Refreshers星沁爽新品。（圖／台灣星巴克提供）
西雅圖咖啡：冰沙新品「第二杯半價」

西雅圖咖啡推出2款夏季冰沙新品，以新鮮奇異果與鮮奶調製成「奇異果冰沙」，精選綜合莓果莓果冰沙搭配葡萄藍莓茶打造「莓果冰沙」，還吃得到果乾。即日起至7/31(日)任選兩杯新品冰沙享「第二杯半價」優惠。

▲左起：奇異果冰沙、綜合莓果冰沙。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲左起：莓果冰沙、奇異果冰沙。（圖／西雅圖咖啡提供）

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