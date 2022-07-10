手搖飲5大優惠！珍煮丹泰奶買1送1　清心冰淇淋系列折5元

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珍煮丹人氣「泰泰鮮奶茶」擄獲不少奶茶控，迎接夏天升級為沁涼冰沙，鋪上雲朵奶霜搭配熱帶芒果果泥的「泰芒雪島」；或搭配蜜芋頭及手作仙草，組成餡料超滿足的「泰泰仙芋島」。於Uber Eats外送平台，7/20～8/2「泰泰鮮奶茶」買一送一、中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」也買一送一。
清心福全：冰淇淋系列大杯現折5元
現今大家熱愛的冰淇淋甜筒，最早於1904年的7月問世，因此每年七月不只被封為「世界冰淇淋月」、每年7月的第3個禮拜天也是「國際冰淇淋節」。清心福全趁冰淇淋月替大家消暑，7/14(四)～7/18(一)到店消費冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶，大杯現折5元。（本優惠活動不得與其他優惠併用，不適用於外送及經由外送平台之消費）。
翰林茶館FUN暑假給優惠，即日起至7/31出示「學生證」，外帶大杯飲品免費升級特大杯。（不得與其他優惠併用）。
不要對我尖叫：加入LINE會員，0.0零酒精特調現折30元
不要對我尖叫攜手海尼根，7/2～8/3 共同推出2款「海尼根0.0零酒精」夏季限定茶特調，在經典老茶莊人氣茉莉綠茶中，加入酸甜的荔枝與玫瑰鹽，還有清甜的蜂蜜，打造「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」海尼根0.0零酒精特調系列。
即日起首次加入且綁定「尖叫俱樂部[email protected]會員」，可享「海尼根0.0零酒精特調系列」現折30元。與新品拍照上傳個人IG限動，Tag「不要對我尖叫IG」及「海尼根IG」，即贈「海尼根0.0零酒精330m」一瓶，（數量有限，贈完為止）。
COMEBUY：限定柯夢系列大杯折10元
COMEBUY與時尚雜誌《柯夢波丹》聯名，推出「柯夢荔枝玉露、柯夢玉荷冰綠」兩款全新粉色浪漫手搖飲，吃得到獨家荔枝凍與超夢幻櫻花寒天晶球。7/20前於全台COME
暑假不只手搖飲好康，還有超多速食優惠寵客，麥當勞歡樂送推出「深夜食堂」快閃8.4折優惠；拿坡里炸雞專賣店義式雞腿桶「買8送8」；漢堡王牛肉堡、薯條、辣薯球通通「買1送1」，爽吃到8月底。
必勝客除了推出「買1送5」隱藏版「密碼優惠」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂！現在還祭出13吋大披薩共18種口味只要199元起；bb.q CHICKEN也推出韓式披薩買一送一，2個9吋披薩只要288元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！