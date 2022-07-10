手搖飲5大優惠！珍煮丹泰奶買1送1　清心冰淇淋系列折5元

世界冰淇淋月，

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▲珍煮丹的「泰芒雪島」好美好夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）

現今大家熱愛的冰淇淋甜筒，最早於1904年的7月問世，因此每年七月不只被封為「世界冰淇淋月」、每年7月的第3個禮拜天也是「國際冰淇淋節」。清心福全趁冰淇淋月替大家消暑，7/14(四)～7/18(一)到店消費冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶，大杯現折5元。（本優惠活動不得與其他優惠併用，不適用於外送及經由外送平台之消費）。





▲左起：清心福全冰淇淋奶茶與紅茶。（圖／清心福全提供）

（不得與其他優惠併用）。

▲翰林茶館學生FUN暑假優惠。（圖／翻攝自翰林茶館FB）

▲不要對我尖叫 「海尼根0.0零酒精特調系列」。（圖／不要對我尖叫提供）