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手搖飲5大優惠！珍煮丹泰奶買1送1　清心冰淇淋系列折5元

▲夏日喝手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats外送泰奶買一送一、清心福全冰淇淋系列現折5元、翰林茶館大杯飲品免費升級特大杯、加入不要對我尖叫LINE會員，0.0零酒精特調系列現折30元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夏日喝手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats外送泰奶買一送一、清心福全冰淇淋系列現折5元、翰林茶館大杯飲品免費升級特大杯、加入不要對我尖叫LINE會員，0.0零酒精特調系列現折30元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-10 13:18:37

炎炎夏日，喝個手搖飲最消暑！珍煮丹Uber Eats 7/20～8/2「泰泰鮮奶茶」買一送一、中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」也買一送一；清心福全迎接七月世界冰淇淋月，冰淇淋系列大杯紅茶或奶茶都現折5元；翰林茶館出示「學生證」，大杯飲品免費升級特大杯；不要對我尖叫推出「0.0零酒精特調系列」，加入LINE會員可享現折30元。

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珍煮丹：Uber Eats泰奶系列買一送一

珍煮丹人氣「泰泰鮮奶茶」擄獲不少奶茶控，迎接夏天升級為沁涼冰沙，鋪上雲朵奶霜搭配熱帶芒果果泥的「泰芒雪島」；或搭配蜜芋頭及手作仙草，組成餡料超滿足的「泰泰仙芋島」。於Uber Eats外送平台，7/20～8/2「泰泰鮮奶茶」買一送一、中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」也買一送一。

▲珍煮丹的「泰芒雪島」好美好夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹的「泰芒雪島」好美好夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
清心福全：冰淇淋系列大杯現折5元

現今大家熱愛的冰淇淋甜筒，最早於1904年的7月問世，因此每年七月不只被封為「世界冰淇淋月」、每年7月的第3個禮拜天也是「國際冰淇淋節」。清心福全趁冰淇淋月替大家消暑，7/14(四)～7/18(一)到店消費冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶，大杯現折5元。（本優惠活動不得與其他優惠併用，不適用於外送及經由外送平台之消費）。

▲左起：清心福全冰淇淋奶茶與紅茶。（圖／清心福全提供）
▲左起：清心福全冰淇淋奶茶與紅茶。（圖／清心福全提供）
翰林茶館：出示學生證「免費升級」特大杯

翰林茶館FUN暑假給優惠，即日起至7/31出示「學生證」，外帶大杯飲品免費升級特大杯。（不得與其他優惠併用）。

▲翰林茶館學生FUN暑假優惠。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
▲翰林茶館學生FUN暑假優惠。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
不要對我尖叫：加入LINE會員，0.0零酒精特調現折30元

不要對我尖叫攜手海尼根，7/2～8/3 共同推出2款「海尼根0.0零酒精」夏季限定茶特調，在經典老茶莊人氣茉莉綠茶中，加入酸甜的荔枝與玫瑰鹽，還有清甜的蜂蜜，打造「荔枝玫瑰鹽俏皮」及「蜂蜜調皮」海尼根0.0零酒精特調系列。

即日起首次加入且綁定「尖叫俱樂部[email protected]會員」，可享「海尼根0.0零酒精特調系列」現折30元。與新品拍照上傳個人IG限動，Tag「不要對我尖叫IG」及「海尼根IG」，即贈「海尼根0.0零酒精330m」一瓶，（數量有限，贈完為止）。

▲不要對我尖叫 「海尼根0.0零酒精特調系列」。（圖／不要對我尖叫提供）
▲不要對我尖叫 「海尼根0.0零酒精特調系列」。（圖／不要對我尖叫提供）
COMEBUY：限定柯夢系列大杯折10元

COMEBUY與時尚雜誌《柯夢波丹》聯名，推出「柯夢荔枝玉露、柯夢玉荷冰綠」兩款全新粉色浪漫手搖飲，吃得到獨家荔枝凍與超夢幻櫻花寒天晶球。7/20前於全台COMEBUY現場門市購買「限定柯夢系列」，即可享大杯現折10元，（數量有限，售完為止）。

▲咀嚼控也有夢幻選擇， COMEBUY「限定柯夢系列」粉紅魔力狂圈粉。（圖／COMEBUY提供）
▲咀嚼控也有夢幻選擇， COMEBUY「限定柯夢系列」粉紅魔力狂圈粉。（圖／COMEBUY提供）
暑假不只手搖飲好康，還有超多速食優惠寵客，麥當勞歡樂送推出「深夜食堂」快閃8.4折優惠；拿坡里炸雞專賣店義式雞腿桶「買8送8」；漢堡王牛肉堡、薯條、辣薯球通通「買1送1」，爽吃到8月底。

必勝客除了推出「買1送5」隱藏版「密碼優惠」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂！現在還祭出13吋大披薩共18種口味只要199元起；bb.q CHICKEN也推出韓式披薩買一送一，2個9吋披薩只要288元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

必勝客「買1送5」拼了！外帶大披薩送2小＋烤雞、可樂

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