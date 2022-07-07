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漢堡王X海尼根推台灣限定「酒香牛肉堡」　零酒精不會醉

▲全球首發零酒精酒香堡，由漢堡王攜手海尼根雙品牌研發，以純麥釀造0.0零酒精啤酒，打造台灣限定酒香牛肉堡及醬燒薯薯。（圖／海尼根提供）
▲全球首發零酒精酒香堡，由漢堡王攜手海尼根雙品牌研發，以純麥釀造0.0零酒精啤酒，打造台灣限定酒香牛肉堡及醬燒薯薯。（圖／海尼根提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-07 16:25:37

這個暑假太嗨了！不只國旅補助解鎖飯店優惠速食好康吃不完，漢堡王還攜手海尼根，以純麥釀造0.0零酒精啤酒，打造台灣限定酒香牛肉堡、及醬燒薯薯。暢快下肚只留酒香、不留酒意，實在好驚喜。

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漢堡王與海尼根雙品牌攜手，歷時一年共同研發，以清涼的海尼根0.0零酒精啤酒為基底，打造濃郁燒烤風味的靈魂醬汁，台灣獨家首創「海尼根零酒精牛肉堡」，將獨特的啤酒麥芽搭配100%火烤牛肉排、生菜、洋蔥、番茄等新鮮食材，共組豐富口感的刺激美味。只有這樣當然不夠看，建議搭配「海尼根零酒精醬燒薯薯」，以麥香BBQ醬沾著熱騰騰脆薯條，滋味更豐富。

▲台灣獨家首創「海尼根零酒精牛肉堡」。（圖／漢堡王提供）
▲台灣獨家首創「海尼根零酒精牛肉堡」。（圖／漢堡王提供）
堅信「火烤就是美味」的漢堡王表示，「不停研發創新口味，就是為了帶給消費者感動」。以真空蒸餾方式移除酒精、充分保留純麥香氣的海尼根，台灣總經理鄭健發Michael Chin也肯定新品「獲得海尼根全球總部啤酒釀造師（Master Brewer）認證，符合海尼根香氣標準」，並說「不斷尋求突破，相信不只會引起消費者想要嘗鮮的好奇心」，這款全球首發的零酒精酒香堡，肯定能滿足民眾味蕾。

▲一樣用有酒香的還有「海尼根零酒精醬燒薯薯」。（圖／海尼根提供）
▲一樣用有酒香的還有「海尼根零酒精醬燒薯薯」。（圖／海尼根提供）
酒香新品將正式於7/14起於全台漢堡王門市限定開賣，不只推出「海尼根零酒精牛肉堡」單點及套餐，「海尼根零酒精醬燒薯薯」採中份單售；一般套餐還可以加價30元將飲料升級成海尼根 0.0零酒精乙罐；或同樣加價30元，將薯條(小份)升級成海尼根零酒精醬燒薯薯(中份)。

海尼根則另外回饋蝦皮電商的消費者，7/14起於漢堡王門市購買「海尼根零酒精牛肉堡套餐」，出示蝦皮平台海尼根0.0零酒精訂單畫面，即贈送海尼根0.0零酒精乙罐（數量有限，贈完為止）。

▲超浮誇「是我香菜多牛肉堡，特別以香菜製作青醬及優格醬，吃不過癮還可以選擇再加一倍香菜。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
▲超浮誇「是我香菜多牛肉堡，特別以香菜製作青醬及優格醬，吃不過癮還可以選擇再加一倍香菜。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
另外台灣經典美式餐廳「the Diner樂子」也推出「香香堡」系列，顛覆過去將香菜、大蒜、洋蔥搖身一變成主角，搭配嚴選加拿大牛肉漢堡肉排，打造擁有獨特迷人香氣的激辛口味。除了加入海量香菜的「是我香菜多牛肉堡」，並以源自中東地區、口感如雲朵般澎鬆的蒜泥醬（toum），搭配酥脆炸蒜片製成「蒜泥口氣差牛肉堡」，以及醃、烤雙重洋蔥進化的「內文有洋蔥牛肉堡」，還限量贈送內含Mini漱口水與薄荷糖的「口氣清新小禮包」，讓大家實現香菜自由無後顧之憂。

▲美式餐廳the Diner樂子推出三款五辛口味「香香堡」，顛覆味蕾想像。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
▲美式餐廳the Diner樂子推出三款五辛口味「香香堡」，顛覆味蕾想像。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
▲「口氣清新小禮包」，吃好料更要有禮貌。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
▲「口氣清新小禮包」，吃好料更要有禮貌。（圖／the Diner樂子美式餐廳提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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