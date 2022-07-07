國旅解鎖大人的暑假！板橋凱撒「室內極光衝浪」不怕曬黑

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在晨光中享受豐盛自助式早餐，擁有連續兩日完整早晚的悠閒步調，不用擔心趕時間，可以隨時瞭望迷人的都市景觀。現在入住板橋凱撒大飯店還可體驗室內極光衝浪，不只不怕曬到昏頭，更不必擔心臨時下雨假期會泡湯。
2020年創立的全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，同樣位於新北市板橋，引進歐美與日本相當盛行的室內衝浪極限運動，擁有涵蓋衝浪、泳池、按摩水柱及度假館場設計。即使是衝浪新手，也有專業教練進行一對一教學，透過極限運動的衝浪體驗，更能鍛鍊到全身肌肉群。
即日起至8/31，「解鎖大人的暑假」住房專案連續入住兩晚以上，便依房型贈送浪極光Surfing City單次衝浪券（雙人房兩張、三人房三張，以此類推），每房限贈乙次，並依房型贈送飯店早餐。
即日起至9/30，台北W飯店也推出「追光逐夏Sun Chasers」住房專案犒賞旅客，早晨在碧波池畔以晨間瑜珈喚醒美好的一天，早晚都能在波光粼粼的泳池歡樂戲水，並在池畔酒吧或WOOBAR，享受聯名頂級冰品品牌哈根達斯Häagen-Dazs，新推的夏季限定口味西瓜草莓冰淇淋混搭調酒；還能品嚐獨家馬丁尼冷麵，與夕陽乾杯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！