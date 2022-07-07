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國旅解鎖大人的暑假！板橋凱撒「室內極光衝浪」不怕曬黑

▲國旅解鎖大人的暑假！入住板橋凱撒大飯店即可體驗全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，不必擔心臨時下雨或去海邊酷曬會受傷。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲國旅解鎖大人的暑假！入住板橋凱撒大飯店即可體驗全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，不必擔心臨時下雨或去海邊酷曬會受傷。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-07 11:40:502022-07-07 11:51:26

國旅解鎖大人的暑假！不只有小孩需要衝樂園、參加夏令營，大人們也需要好好放鬆Chill一下，入住板橋凱撒大飯店，就能體驗全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，搭配三天兩夜住房專案盡情玩，不必擔心臨時下雨或去海邊酷曬會受傷。

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暑假當然要玩水！但是夏天炎熱的高溫、炙曬的紫外線，讓你有點卻步嗎？板橋凱撒大飯店推出三天兩夜「解鎖大人的暑假」住房專案，慵懶的小旅行時光可以入住舒適的飯店空間，享受人氣超旺的32樓高空戶外無邊際泳池，無論是悠哉泡泡水或斜躺棕櫚樹下的池畔搖籃椅，都很消暑。

▲位於頂樓32樓，長達33公尺的露天游泳池，白天悠哉日光浴，夜晚浪漫賞星。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲位於頂樓32樓，長達33公尺的露天游泳池，白天悠哉日光浴，夜晚浪漫賞星。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
在晨光中享受豐盛自助式早餐，擁有連續兩日完整早晚的悠閒步調，不用擔心趕時間，可以隨時瞭望迷人的都市景觀。現在入住板橋凱撒大飯店還可體驗室內極光衝浪，不只不怕曬到昏頭，更不必擔心臨時下雨假期會泡湯。

▲室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」實境。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」實境。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
2020年創立的全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，同樣位於新北市板橋，引進歐美與日本相當盛行的室內衝浪極限運動，擁有涵蓋衝浪、泳池、按摩水柱及度假館場設計。即使是衝浪新手，也有專業教練進行一對一教學，透過極限運動的衝浪體驗，更能鍛鍊到全身肌肉群。

即日起至8/31，「解鎖大人的暑假」住房專案連續入住兩晚以上，便依房型贈送浪極光Surfing City單次衝浪券（雙人房兩張、三人房三張，以此類推），每房限贈乙次，並依房型贈送飯店早餐。

▲放暑假不想舟車勞頓，就到飯店池畔好好度假。（圖／台北W飯店提供）
▲放暑假不想舟車勞頓，就到飯店池畔好好度假。（圖／台北W飯店提供）
即日起至9/30，台北W飯店也推出「追光逐夏Sun Chasers」住房專案犒賞旅客，早晨在碧波池畔以晨間瑜珈喚醒美好的一天，早晚都能在波光粼粼的泳池歡樂戲水，並在池畔酒吧或WOOBAR，享受聯名頂級冰品品牌哈根達斯Häagen-Dazs，新推的夏季限定口味­­西瓜草莓冰淇淋混搭調酒；還能品嚐獨家馬丁尼冷麵，與夕陽乾杯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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