預防皮膚癌該怎麼做？正確防曬懶人包：每2小時要補擦1次
「香港四大才子」之一、知名作家倪匡驚傳病逝，享壽87歲。他生前受皮膚癌所苦，早於2019年便自曝罹癌但放棄治療，揚言「要與病痛同歸於盡」。皮膚癌高居國內十大癌症第8位，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，皮膚癌與身體老化、紫外線照射息息相關，建議民眾做好完善防曬才能有效預防。專家也提醒，防曬不該只是女性愛美才要做的事，所有民眾都應該正確防曬才能有效預防病變。
台灣進入夏季之後，日照非常強烈，無論是長時間暴露於紫外線UVB、短波UVA、長波UVA，都會導致皮膚變黑、細胞老化，產生黑斑、皺紋等肌膚問題，甚至是引起癌化，由台大皮膚科權威醫師吳英俊父子檔所創立的DR.WU分享，除了學會看懂防曬係數的強度、廣度和均勻度，還要能搞清楚紫外線的波長才真正夠用。過去眾所皆知的防曬係數SPF（Sun Protection Factor），等於防曬系數／曬紅係數，指的是防曬乳對UVB的的防護力。建議要擦到SPF最高係數SPF50＋才夠，根據澳洲輻射防護與核能安全局的測試，SPF30能有效擋掉96.7%的紫外線，SPF50則可提高至98%防護；但可別以為每天出門前擦了1次就好，建議每隔2小時就乖乖補擦，才能有效防曬。
大家熟悉的UVA防護等級PA（Protection Grade of UV-A），則是由日本化妝品工業聯合會制定的。將歐規的持續曬黑係數PPD（Persistent Pigment Darkening）簡化，以＋符號來代替，越多個＋即代表防止曬黑曬老的能力越強，最多達到4個＋。DR.WU一般建議，基本要PA＋＋＋（PPD8～16），但最好能選擇進階PA＋＋＋＋（PPD16～）較好；目前也建議能一併參閱PPD指數，作為挑選防曬產品的根據會更完整。
即使眾所皆知，長時間曝曬在紫外線下，會引起皮膚變紅或曬傷，但「長波UVA」可是會直接穿透深至肌膚底層的真皮層，導致皮膚曬黑曬老，是破壞肌膚的元兇。擁有長達30年以上UV防曬防護產品研發經驗的理膚寶水便表示，經研究發現，抵達地表的紫外線UV光有95％是UVA，而其中有高達30%的UV光屬於殺傷力最強的「極長波UVA（波長380～400nm）」，比一般常談的長波UVA，更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。
不過理膚寶水也透露，綜觀目前防曬產品使用的防曬濾劑，對UV最佳守備範圍大多僅在370nm以內，僅有少數品牌防曬乳能克服這部分。但專業建議仍提醒防曬產品的挑選，最好能超過波長370nm，將更有效抵禦紫外線，做好肌膚防護。DR.WU也分享美國法規，規定防曬品到達370nm就可以標示寬頻防護（Broad Spectrum），更進階則建議選擇超過380nm。
理膚寶水並表示，自2020年新冠疫情至今，即使民眾長時間佩戴口罩防疫，也不能全面阻隔陽光中紫外線對肌膚造成的傷害。研究更發現，即使上了底妝搭配口罩，也無法100%完全阻擋紫外線傷害，因此建議民眾，即使長時間佩戴口罩，對於防曬也不能掉以輕心，仍須使用專業防曬產品，提高對抗UV的防護力。