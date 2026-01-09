我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳娜的妹妹歐莉雅（如圖）來台與姊姊一家同住，意外成為家庭衝突的導火索。·（圖／翻攝自歐莉雅IG@oliya_meimei_）

生活費全包卻難求幫忙 付出失衡引不滿

▲祖雄（右）與佳娜（左）時常上節目分享跨國婚姻生活。（圖／Hero Tai 祖雄臉書）

文化與生活習慣差異 日常瑣事變導火線

藝人祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜（Zhanna）結婚滿2年，育有一雙兒女，對外總給人甜蜜又穩定的印象，沒想到私下卻因「家中多一人」讓生活節奏澈底被打亂，近期夫妻檔登上綜藝節目分享真實日常，首度鬆口談及小姨子歐莉雅（Olya）來台長住後，家庭氣氛逐漸失衡的過程，姊妹甚至大打出手。祖雄坦言，原本單純的小家庭，因為「第三者」長期同住，責任、情緒與期待層層堆疊，讓他感到前所未有的壓力，直言：「我成了夾心餅乾。」祖雄透露，歐莉雅已在家中住了將近2年，吃住開銷幾乎都由夫妻負擔，原本抱持著照顧家人的心情接納對方，卻沒想到時間一久問題接連浮現，他強調自己從未把小姨子視為理所當然的免費保姆，只希望在夫妻工作繁忙時，妹妹能偶爾幫忙照看孩子，減輕照顧壓力。然而現實卻是，多次請託都被婉拒，對方總有自己的安排，讓祖雄逐漸產生「付出與回報不對等」的失落感，心情也越來越沉重。眼見狀況無法改善，祖雄決定請佳娜出面與妹妹好好談談，沒想到原本只是溝通，卻演變成情緒全面失控的衝突，佳娜回憶她只是輕聲詢問妹妹對幫忙顧孩的想法，對方卻瞬間情緒高漲，姊妹倆你來我往，最後竟直接動手。祖雄當場愣住，只能趕緊上前制止。這場突如其來的衝突不只傷了姊妹情，也讓夫妻關係被迫捲入其中，祖雄自嘲成了「夾心餅乾」，內外都承受巨大壓力。除了照顧孩子的爭議，生活習慣差異也讓祖雄越來越疲累，他提到佳娜平時吃飯容易掉滿地，原本只要照顧老婆一人，尚可用「夫妻互補」來安慰自己，但當同樣習慣出現在家人身上，清理與收拾的責任全落在他身上，累積的不滿也越來越多，從垃圾分類、冰箱整理到剩菜處理，看似微不足道的小事，卻在長期壓力下成為家庭摩擦的引爆點。對此，佳娜則笑稱祖雄是典型處女座，對生活細節要求極高，而她與妹妹同為天秤座，性格相對隨性，價值觀自然容易出現落差，她認為真正的問題並非誰對誰錯，而是生活節奏與期待不同，若沒有即時調整很容易在日常中慢慢消磨感情，這段家庭風波曝光後，也讓外界看見跨國婚姻與多代同住背後的現實挑戰，祖雄夫妻也坦言，這仍是他們正在學習與面對的課題，雖然祖雄一家總是在節目上暢談雙方衝突，但總能分享2人一同摸索、解決的過程。