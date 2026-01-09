我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平靈堂以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。（圖／冬瓜旅行提供）

資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享年66歲，後事由乾兒子Jeremy處理，三哥曹南平也緊急回台治喪並釐清死因，今（9）日治喪小組公開後事細節，表示靈堂現已設立完成，「整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺」，只見曹西平靈堂使用他生前在舞台上的照片，並寫道「永不變質的存在，狂熱」。曹西平靈堂以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。現場除了以鮮花佈置，並放上多件秀服，背板則有多張他生前在舞台上的帥氣英姿，遺照則是以動態方式不斷切換。治喪小組表示：「曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。」為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。曹西平靈堂自2026 年 1 月 10 日 至 26日開放弔唁，時間為每日14:00 到 17:00，家屬也懇辭花籃與奠儀。至於告別式則訂於1 月 27 日上午10:30，在臺北市懷愛館（景行樓）舉辦。