▲曹西平（如圖）因病猝世，享壽66歲，生前公開表示暗戀陳亞蘭。（圖／翻攝自臉書＿曹西平的粉絲愛團）

曹西平生前愛陳亞蘭30年！女方認了：會考慮

▲莊凱勛（左起）、Dora、陳亞蘭、王彩樺、白雲出席首個歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

藝人陳亞蘭今（3）日率王彩樺、莊凱勛、Dora（謝雨芝）及白雲出席首個歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，稍早眾人被問及藝人曹西平過世一事，紛紛發聲吐露不捨，尤其男方生前公開表示暗戀陳亞蘭30年，她親自回應此事，「真的假的，第一次聽到，跟他很多年前有碰過幾次，私下沒有交情，以前都是聽到女生喜歡我，第一次聽到男生喜歡我，他還在、我知道的話，我可能會考慮。」氣氛有些憂傷又幽默。曹西平一生未娶妻也沒有生子，更沒有過緋聞女友，2015年他於談話節目自爆暗戀陳亞蘭，可一直不敢有大動作表態，只有放在心裡純愛30年，今稍早陳亞蘭聽聞此事，面露驚訝表示現今才知道，跟他很多年前有碰過幾次，私下沒有交情，以前都是聽到女生喜歡我，第一次聽到男生喜歡我，他沒有當面跟我講過，他還在、我知道的話，我可能會考慮。」回顧曹西平暗戀陳亞蘭始末，當時男方上節目見到女方，內心出現小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說「想要認識陳亞蘭」，卻一直苦無機會，也不敢大方追求，曹西平當時更自嘲說，如果多年後自己與陳亞蘭都沒有對象，希望可以成為同床鄰居互相照顧，「若是多年後我們沒人作伴，希望可以像鄰居一樣住在身邊，或是同居同床也沒關係。」相當深情。話題回到《女俠俱樂部》，陳亞蘭身兼臺北市歌仔戲推廣協會理事長與台灣優質生命協會副理事長，長期投入文化與公益行動，此次打造台灣首個歌仔戲實境節目，結合協會關懷行動，邀請王彩樺、莊凱勛、Dora及白雲一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。