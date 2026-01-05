資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享年66歲，今（5）日頭七，由於他生前未婚、膝下無子女，又與曹家兄弟鬧翻，因此曹西平曾公開表示要將遺產留給乾兒子。不過，律師梁家瑜在節目《危機女王》中表示，因沒有經過收養程序，乾兒子無法如同親生子女享有繼承權，即使曹西平的手足們皆放棄繼承，最後遺產恐怕也將歸於國庫。
律師梁家瑜在節目中提到，乾兒子在法律上並非真的兒子，曹西平在生前也沒有進行收養程序，由於目前尚未確定他是否有立下遺囑，依照法律「應繼分」與「特留分」規定，曹西平的兄弟們確實可以繼承他的財產。
曹西平遺願恐落空 律師：遺產恐歸國庫
即便手足都放棄財產，乾兒子也恐怕拿不到遺產，梁家瑜說：「他其實不是法律上的直系血親卑親屬，所以他也不能夠有繼承權，到最後就會變成是歸於國庫，這是很現實的問題。」
梁家瑜表示，「應繼分就是今天過世之後，你的繼承人有誰就會按照順位，首先是配偶與直系血親卑親屬，其次為父母，再來才是兄弟姊妹，最後則是祖父母」。如果所有法定繼承人皆拋棄繼承，或是在遺囑中剝奪他的繼承權，且沒有其他繼承人提出異議，就不用去討論特留分問題。
梁家瑜進一步解釋，假如曹西平沒有立遺囑，兄弟是可以繼承遺產，而特留分則是「法律在立遺囑人的自由意識下，與應繼承人要保障的生活下，取得中間的一個平衡」。如果遺囑中將遺產都給乾兒子，因彼此無血緣關係，那就叫做「遺贈」，前提是不能侵害其他繼承人的特留分。
與乾兒子情同真父子 曹西平曾喊遺產都給他
曹西平因父母離世，加上與手足鬧翻，他曾在節目中表示：「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」不過曹西平生前是否已立好遺囑，目前尚未公開，一切仍充滿變數。
資料來源：危機女王
曹西平因父母離世，加上與手足鬧翻，他曾在節目中表示：「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」不過曹西平生前是否已立好遺囑，目前尚未公開，一切仍充滿變數。
