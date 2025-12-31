我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）過去曾被狄鶯問：「你是GAY嗎？」（圖／翻攝自臉書＿曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

藝人曹西平日前驟逝，享壽66歲，他一生未婚未育，在感情方面相當低調，過去他登上狄鶯節目《今夜不流淚》時，曾被當眾詢問性向「你是GAY嗎？」他聽完後直接回應：「為什麼要告訴你」，坦言認為結婚並不是人生必做之事。曹西平過去在節目上時常提及自己的個人生活，唯獨對婚姻一事低調，一次他上狄鶯節目《今夜不流淚》時，曾被單面問到未婚原因，「你是GAY嗎？」曹西平聽到當下秒回：「為什麼要回答你？」用幽默的語氣緩解了現場尷尬，同時他坦言結婚對他來說不是人生必做之事。針對曹西平的私生活，他過去曾在豬哥量節目中被揭露暗戀陳亞蘭30年，雖然並未主動追求，不過多年來依舊深情如一，還曾說過：「若是多年後我們沒人作伴，希望可以像鄰居一樣住在身邊，或是同居同床也沒關係。」超深情發言讓許多觀眾紛紛看哭。資深藝人曹西平於29日深夜被發現在新北市三重的住處陳屍，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈與各界，警方表示，他是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥於屋內，救護人員抵達現場時，曹西平已無呼吸與心跳，且身體出現明顯屍斑，研判已死亡多時，現場並無外力介入跡象，初步推測是因內科因素猝逝，但詳細死因尚待進一步調查釐清。乾兒子Jeremy透露，曹西平生前罹患高血壓等慢性疾病，對此，台大醫院醫師也曾提醒，不可輕忽心血管疾病的重要性，因其常被稱為「沉默的殺手」，如男星高以翔、黃鴻升等人過去也曾因相關疾病猝逝。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套