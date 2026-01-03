我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）上月29日深夜過世，享壽66歲。（圖／NOWNEWS資料照）

龍劭華、羅霈穎心因性猝死！家屬痛心接受

▲龍劭華（如圖）拍戲過程中，於高雄85大樓突然昏倒，送醫不治，享壽68歲。（圖／翻攝自龍劭華臉書）

資深藝人曹西平上月29日深夜過世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，警方初步研判其死因無外力介入，疑為高血壓引發的心因性猝死，令人遺憾。事實上不僅曹西平，已故藝人羅霈穎、高以翔、龍劭華等，都是突然地離開人世，家醫科醫師吳佳鴻指出，除了低溫、過勞及突然高強度的運動之外，當有胸痛、心悸、急性腹痛、呼吸困難、劇烈頭痛等症狀要特別注意，有可能是心因性猝死的前兆。2021年9月14日，龍劭華在高雄拍攝電視劇《美麗人生》過程中因心臟不適猝逝，享壽68歲。當日晚間7點許，由劇組人員發現他倒於高雄85大樓套房內，死因為糖尿病加上心血管不適，進而引發猝死，許多醫師都認為糖尿病是最難纏的對手，主要是因為會引起冠心病、中風、腎臟病等併發症，龍劭華家屬對死因深深感到痛心。2020年8月3日，羅霈穎倒臥自宅猝逝，享年59歲。當時羅霈穎與外界失聯多日，友人前往其工作室查看，才發現她已經死亡，身上沒有任何外傷，當場發現慢性疾病藥物罐裝瓶，殯葬業者表示，羅霈穎當時穿著睡衣躺在床上，監視器也未顯示有任何外力介入，法醫研判可能是生前服用多種藥物致死，家屬接受並選擇不解剖遺體。2019年11月27日，高以翔在中國錄製浙江衛視《追我吧》時，跑到一半突暈倒，送醫後不治，死因為心源性猝死，享年35歲。當時據目擊者透露，節目並非首次有明星因體力不支倒地，高以翔當場被CPR急救，可最後仍回天乏術。中國浙江衛視事後也發出聲明，表示負起所有相關責任，並誠心願逝者安息。各界至今痛心不已。以上藝人離世的原因，不乏高血壓、心血管、糖尿病等相關疾病長期侵害，稱作心因性猝死，醫界表示，這類慢性病因初期症狀不明顯常被忽視，家醫科醫師吳佳鴻指出，除了低溫、過勞及突然高強度的運動之外，當有胸痛、心悸、急性腹痛、呼吸困難、劇烈頭痛、癱瘓或抽搐等症狀就要特別注意，有可能是心因性猝死的前兆。