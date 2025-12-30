我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jeremy今公開曹西平（如圖）後事細節，表示：「靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。」（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，曹西平的遺體於今日下午1時50分在板橋殯儀館進行司法相驗。他生前曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，與4個親兄弟全鬧翻，與他最親近的就是與他相識45年的「前嫂嫂」龍千玉，以及乾兒子Jeremy；龍千玉在臉書上二度發聲，寫道：「謝謝您這一輩子對我的呵護與鼓勵，您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記.。」對於曹西平突然離世，龍千玉也感到崩潰，直呼無法接受。龍千玉在臉書上悼念曹西平，寫道「親愛的4哥：我們認識，應該有45年了吧。從我17歲、您19歲開始，您就一直在我身邊」。誇讚他是一個很善良、孝順的孩子，常常跟身邊的人說「百善孝為先」。去年，龍千玉與媽媽、四姐偷偷拿著蛋糕跑去台中幫曹西平過生日，對方一看到他們眼眶就紅了，直呼真的很感動，龍千玉直言：「那個畫面，我一直放在心裡。」龍千玉坦言這陣子，一直想再去看看對方，跑到台中原本想給曹西平一個小小的驚喜，卻總是剛好錯過，難過說：「沒想到，這一次，變成了我永遠也追不到您的一次！」龍千玉感謝曹西平這些年對她的呵護與鼓勵，慟喊「4哥，慢慢走。您永遠在我心裡」，在此之前龍千玉也透露，今天凌晨得知噩耗、徹夜難眠，哀痛心情無法言喻，直呼：「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了。」Jeremy公開後事細節，表示：「靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。」待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套