▲曹西平身後事由乾兒子Jeremy全權處理，由龍千玉居中協調。（圖／記者葉政勳攝影）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平（29）日深夜被發現於新北市三重住處辭世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，也讓無數觀眾與粉絲感到錯愕與不捨，由於曹西平多年與家族兄弟關係疏離，噩耗傳出後，相關後事安排一度出現空窗期，據了解他二哥在接獲消息後選擇婉拒出面處理，使整體流程短暫陷入停滯，外界也高度關注後續由誰負責治喪與對外聯繫。隨後曹西平的三哥出面，透露願意返台參加告別式，並且授權由乾兒子全權統籌。在各界關切之際，轉機隨之出，據悉曹西平三哥的前妻、歌手龍千玉主動居中協調，協助家族成員溝通，最終取得共識，決定由曹西平視如己出的乾兒子Jeremy全權處理後續事宜，相關人士透露目前曹西平已完成初步相驗，遺體暫時安置於殯儀館，待家屬完成正式委託程序後，將再由檢方裁示發還，整體流程已逐步回到正軌。治喪小組稍早正式對外發布聲明，證實曹西平的三哥已完成相關委任程序，並將親自返台出席告別式，陪伴弟弟走完人生最後一段路。聲明中指出，三哥目前正全力配合治喪流程，相關行政與法律程序也同步進行中，此舉不僅讓後事安排更為明朗，也讓關心此事的親友與粉絲稍稍放下心中疑慮。針對外界關心的靈堂設置與告別式時間，治喪小組表示，目前仍在積極籌備中，待地點、開放致意時段與儀式流程確認後，將統一對外公布，家屬也懇請媒體與社會大眾體諒其悲痛心情，避免過度揣測或前往打擾。聲明最後提到，曹西平生前不重形式，只珍惜真誠關懷，也感謝多年來一路支持他的粉絲與好友，盼外界以祝福與尊重送他最後一程。發布日期：2025 年 12 月 30 日發布單位：曹西平治喪小組致關心西平大哥（四哥）的各界朋友與媒體先進：我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於 2025 年 12 月 29 日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持他的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度。正如他在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。關於後續治喪與相關安排，治喪小組謹說明如下：一、委任安排經親屬代表「三哥」同意並正式委任，西平大哥之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子——謝兒彌（小俊）負責統籌與對外聯繫。二、家族參與三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。三、靈堂與告別式安排靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。四、懇請體諒與尊重隱私由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心西平大哥的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。