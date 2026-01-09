我是廣告 請繼續往下閱讀

「來到台灣象山旅遊，但為何象山的編號是R02呢？R01是從哪裡開始？」

▲你是否發現北捷淡水信義線的起點站象山編碼不是R01呢？近日引爆網友討論。（圖/Threads）

北捷淡水信義線起點不是象山！揭秘「R01史上最難工程」等10年了

其原因就是真正的R01站藏在「信義線東延段」工程當中，這條路線從2016年10月17日就開工，以地下方案向東延伸至福德街「廣慈奉天宮站」

▲北捷淡水信義先東延段路線圖一覽，堪稱是「史上最難捷運工程」。（圖/台北捷運工程局官網）

開挖規模非常大

除了廣還要深，要往下挖達10層樓深

面臨複雜的地質挑戰

北捷淡水信義線「廣慈奉天宮」進度到哪？今年即將要通車

預計會在今年第一季正式通車！

▲淡水信義線東延路段即將在今年第一季通車！目前進度已經超過87%，讓人期待這10年工程大作落成。（圖/台北市捷運工程局提供）

後續可以跟環狀線東環段銜接，舒緩內科的交通，成為串連台北東西向重要路網，