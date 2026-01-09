台北捷運已經成為許多民眾日常通勤的重要工具，其中運量作為第二大的淡水信義線非常重要，不過最近就有網友突然討論，淡水信義線的起點「象山站」編號是R02，卻不是R01，好奇為何「第一站消失」引爆討論，這才知道背後隱藏一段長達10年的「北捷地質挑戰」、「史上最難捷運工程」的故事，今年淡水信義線也將改寫歷史，正式出現R01「廣慈奉天宮站」。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近發現淡水信義線的起點象山站的編碼不是R01而是R02欸？其他捷運路線都有R01啊！不然這消失的第一站跑去哪裡了？」而該特別的現象，甚至有外國旅客在推特X上面發問「來到台灣象山旅遊，但為何象山的編號是R02呢？R01是從哪裡開始？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「驚呆！你沒說我根本沒發現淡水信義線沒有R01欸」、「真的欸！其他路線都有R01」；不過也有在地人表示：「我們已經等了10年囉！淡水信義線東延路段，以後R01廣慈奉天宮站就會出現了」、「真正的R01是廣慈奉天宮，即將要通車了」、「藏在紅線東延段裡，工程已經10年了，真正的R01站名是廣慈奉天宮站」。
北捷淡水信義線起點不是象山！揭秘「R01史上最難工程」等10年了
事實上，淡水信義線現在的起點象山編號為何是R02，其原因就是真正的R01站藏在「信義線東延段」工程當中，這條路線從2016年10月17日就開工，以地下方案向東延伸至福德街「廣慈奉天宮站」，也就是真正的R01站就是在此，全長路線雖然只有短短1.4公里，但卻已經整整耗費將快10年的時間。
北捷就曾經說明該條路線的施工難度堪稱「史上最難」，原因包括因為路線端點車站營運需求，使得整個開挖規模非常大，幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍；除了廣還要深，要往下挖達10層樓深；最後則是路線延伸至四獸山山麓，面臨複雜的地質挑戰，從淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工過程開挖機具都陷在軟弱的黏土當中，工程時間才會如此之久。
北捷淡水信義線「廣慈奉天宮」進度到哪？今年即將要通車
那麼廣慈奉天宮現行進度到哪？根據北捷9月底最新公告，整體進度已經超過87%，現階段重點在車站內部裝修、水電空調、消防系統等機電設備正在安裝測試，預計會在今年第一季正式通車！《NOWNEWS》記者剛好住處就在附近，以後搭捷運可以說是更為方便，從搬來信義區已經7年半，幾乎見證整個工程75%的施作，終於要落成讓人感到非常興奮！
廣慈奉天宮路段通車之後，不僅可以串連信義區至東區生活圈，後續可以跟環狀線東環段銜接，舒緩內科的交通，成為串連台北東西向重要路網，也能服務周邊大型社會住宅群，讓居住者有更便捷交通，持續提升北捷路網帶來的便利性，就讓我們等待通車的那天到來吧！
資料來源：台北市政府捷運工程局
我是廣告 請繼續往下閱讀
北捷淡水信義線起點不是象山！揭秘「R01史上最難工程」等10年了
事實上，淡水信義線現在的起點象山編號為何是R02，其原因就是真正的R01站藏在「信義線東延段」工程當中，這條路線從2016年10月17日就開工，以地下方案向東延伸至福德街「廣慈奉天宮站」，也就是真正的R01站就是在此，全長路線雖然只有短短1.4公里，但卻已經整整耗費將快10年的時間。
北捷淡水信義線「廣慈奉天宮」進度到哪？今年即將要通車
那麼廣慈奉天宮現行進度到哪？根據北捷9月底最新公告，整體進度已經超過87%，現階段重點在車站內部裝修、水電空調、消防系統等機電設備正在安裝測試，預計會在今年第一季正式通車！《NOWNEWS》記者剛好住處就在附近，以後搭捷運可以說是更為方便，從搬來信義區已經7年半，幾乎見證整個工程75%的施作，終於要落成讓人感到非常興奮！