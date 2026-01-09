我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣中正日記開放瀏覽！「色色內容」被看光

見色心淫、染病傳妻！律師：蔣中正最後悔的是沒燒掉日記本

前總統蔣中正的日記2026年1月1日著作權屆滿，國史館全面開放下載，內容卻有大量蔣中正對於「性慾」的記錄，甚至揭露蔣因嫖妓染上淋病，導致妻子不孕等超私密事件，讓律師林智群直呼，「蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本」。蔣中正的秘密日記近日開放各界下載、瀏覽，日記中所撰之房事細節、日記中的起居與私密慾望全揭露，例如「與潔如纏擾，七時後起床辦公」，白話文是「早上先跟潔如打個晨炮，7點再精神抖擻地去上班」；「下午，購書，逐色」，白話文是「下午出門買書，試試能不能讓小頭冷靜一點」；「外出散步，色念復起，狂妄不息」，白話文是「在街上散步時，又想做愛了！好想做愛好想做愛好想做愛啊！」。日記中另有，「晚間邪僻又起，幸未發現也」，白話文是「夜晚又想打一炮，幸好沒被發現」；「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」，白話文是「就寢時又想打砲，哎呀真是羞愧！」，蔣中正還因床上表現不佳，寫日記安慰自己道，「昨夜又與潔如纏擾。英雄氣短，自古皆然」。也有網友揪出，蔣中正在日記中寫道「見色心淫，狂態復萌」 ，翻成白話就是「看到美女就精蟲上腦，那種好色失控的豬哥樣又跑出來了」 ，蔣也在日記中提到，自己沒能禁得起香港的花花世界誘惑，最後還是跑去嫖妓了，還寫下「近日甚為淋病之苦，心生抑鬱也。以後兩星期，戒與潔如交媾，保重病體」，正對上前妻陳潔如的回憶錄，蔣中正曾經將淋病傳染給她，導致終生不孕。對此，律師林智群在臉書發文表示，「蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本」，並hashtag「發情光頭仔的煩惱」、「蔣介石的D槽」。