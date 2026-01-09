台灣虎航宣布，「2026年夏季航班第四波促銷」將在今（9）日早上10:00開賣，此次主打明年夏季飛往日本包含石垣島、大分、高知、鳥取等6航點，單程未稅價最低1599元起。台灣虎航表示，銷售期間從1月9日上午10:00至1月10日晚上23時59分為止，僅兩天，可預約旅遊期間為2026年3月29日至 2026年10月24日的促銷機票。
🟡台灣虎航「2026年夏季航班第四波促銷」活動日程：
主打日本航線再解鎖，單程未稅價1599元起
銷售期間：2026年1月9日10:00 - 2026年1月10日23:59
旅遊期間：2026年3月29日 – 2026年10月24日
🟡台灣虎航「2026年夏季航班第四波促銷」主打飛日本6大航線：
台北 -單程未稅價1599元起
台北 - 大分 單程未稅價1799元起
台北 - 高知 單程未稅價 1799元起
台北 - 鳥取 單程未稅價1799元起
台北 - 秋田 單程未稅價2099元起
台北 - 福島 單程未稅 TWD 2,099 起
備註：以上價格為單程未稅價格，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。
阿聯酋航空宣告台北飛杜拜正式啟用豪華經濟艙
阿聯酋航空宣佈，將於台北–杜拜航線，正式啟用廣受好評的豪華經濟艙服務，為長期深耕台灣市場的阿聯酋航空再添重要里程碑。配合全球機隊升級改裝與機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北–杜拜的EK386/387航班將自3月15 日至4月30日，由完成客艙改裝的波音777-200LR 客機執飛，並於自5月1日起轉由新一代A350 客機提供服務。
阿聯酋航空也提到，隨著豪華經濟艙於台北航線正式上線，阿聯酋航空亦將進一步部署 A350客機，投入哥本哈根、開普敦與普吉島三大航點的每日航班服務，透過增班與機型配置調整，因應即將到來的夏季旅遊旺季需求。結合設有最新客艙配置的A380、波音 777 與 A350 機隊，阿聯酋航空預計於7月1日前於全球84個航點提供最新的客艙服務。
資料來源：台灣虎航、阿聯酋航空
