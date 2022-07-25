熱傷害超越去年暴增31%！5大消暑撇步　醫師建議這樣做

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本週雖然太平洋高壓有逐漸減弱的趨勢，但各地高溫情況依舊相當明顯，只不過從「非常熱」變成「很熱」，中央氣象局提醒，雖然午後熱對流開始有發展的跡象，但只不過能夠稍稍降溫，西半部地區高溫仍有攝氏34到36度，體感溫度還是相當悶熱。如果擔心整天待在家吹冷氣電費帳單爆表，又怕不開冷氣實在過不下去，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「消暑撇步」話題的網路討論聲量，整理出網友最熱議的5大消暑方法，網友最推薦第一名是「吃點消暑食物」，其次才是「來杯解渴飲料」，如果都擋不住高溫，那乾脆去「體驗水上活動」泡水降溫最快。
觀察網友討論內容可以發現，最受歡迎的便是靠「飲食」來降溫。日前有人上網請益夏日吃什麼才能消暑退火，就有人提到「白菜、絲瓜、黃瓜等祛暑益氣、生津止渴之物可以多食用」，或是「多吃些退火消暑的食物，如綠豆、冬瓜」，認為這些食材具清暑、祛濕的效果。另外也有網友提醒可避免重口味食物，「調味上以清爽、少油、少鹽為主」，更有助於解暑。
而夏日該如何解渴？日前就有網友於討論區發文詢問「最能代表夏天的飲料?」，引起社群熱烈迴響，便有網友大推「青草茶，退火，深受長輩歡迎」，或如「檸檬愛玉、酸梅汁、西瓜汁」等，都被評為是「夏天最愛」。
「水上活動」也不失為避暑的好方式，例如近期於社群上颳起旋風的SUP立槳，或是去水上樂園，還有進行衝浪、潛水等水上娛樂活動，均受到網友大力推薦。「夏天就是要泡在清涼的水裡」、「夏天天氣很好很適合潛水，水中能見度高」，期待藉由水上活動來擺脫夏日的燥熱。最後在日常生活方面，「穿著淺色或涼感衣物」也是網友力推的降溫妙招，提到「怕熱的真的要試試涼感衣」、「夏天我都穿淺色衣服比較涼」。
另一方面，從中醫的角度來看，中暑也分為中陽暑或中陰暑，中醫師陳潮宗提醒，上班族因為頻繁進入戶外及冷氣房，最容易「中陰暑」而導致出現頭痛、頭暈、腸胃不適等症狀，建議民眾可以透過刮痧，或是剛進到室內先穿件薄長袖衣物，讓身體慢慢降溫，比較不容易引發不適。