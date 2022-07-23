大暑保命4QA！小心「熱中暑」死亡率3成：千萬別做這件事

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A：熱傷害依據症狀有5種，其中以「熱中暑」最危險，死亡率高達30%以上，相當於每10人中有3人可能死亡。
◾熱痙攣：肌肉強烈抽痛
◾熱水腫：手腳水腫
◾熱暈厥：短暫失去意識
◾熱衰竭：頭暈、嘔吐、視力模糊、改變姿勢時血壓降低
◾熱中暑：體溫40度C以上、意識改變、同熱衰竭症狀
🟡Q2：哪些族群要特別小心「熱傷害」？
A：65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患、戶外工作者／運動員、過重者（BMI≧24）、服藥者。
國民健康署指出，除了老人、小孩、慢性病患之外，由於戶外工作者及運動員在陽光曝曬下，容易疏忽補充水分及防曬措施；而過重者的脂肪易產生熱量、阻擋散熱；服藥者若是服用利尿劑、抗精神病藥劑等，會影響身體散熱能力，以上族群都要多加留意。
🟡Q3：天氣太熱該怎麼預防中暑？
A：可靠「3絕招」自保：保持涼爽、補充水分、提高警覺。
📍絕招1：保持涼爽
◾到有空調或通風涼爽的地方
◾穿著輕便、透氣的衣服、太陽眼鏡寬邊帽、用防曬乳
◾加裝窗簾，關掉不必要的電器
◾不可將嬰幼兒、老人、寵物獨自留在車內
📍絕招2：補充水分
◾定時補充水分，每天至少喝8杯白開水（約2000c.c.），若有醫囑限制喝水量，可詢問醫師
◾不喝冰的、甜的與酒精性飲料
◾適量吃蔬果補充水份
📍絕招3：提高警覺
◾使用溫度計監測室內溫度
◾避免在上午10 點到下午2 點之間出門
◾選擇清晨或傍晚氣溫較低的時候安排戶外活動
🟡Q4：萬一出現熱傷害症狀該怎麼辦？
A：若是體溫升高、心跳加速、皮膚乾熱變紅，請離開高溫環境、降低體溫、補充加鹽的冷開水。嚴重時會抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂、無法流汗，應立即就醫。
中國醫藥大學附設醫院在粉專分享，中醫內科陳沛先醫師建議，盡量避開早上10點到下午2點之間外出，這個時間的氣溫較高，最容易讓人中暑。如果必須在這個時間點外出，建議撐傘、戴帽子、穿薄長袖保護眼睛及皮膚，也可在出門前擦防曬用品。
此外，不能等到口渴或流汗過多才開始喝水，此時體內水份已經嚴重不足，建議每1至2小時就要喝幾口水，一天飲水量在暑假要達到1500c.c.至2000c.c.，如果喝水後，小便顏色仍然呈現深黃色，則代表需要增加飲水量。