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大暑保命4QA！小心「熱中暑」死亡率3成：千萬別做這件事

▲今日是24節氣中的「大暑」，各地氣溫屢創新高，民眾熱到受不了，國民健康署教「3絕招」防熱傷害。（圖／NOWnews資料照片）
▲今日是24節氣中的「大暑」，各地氣溫屢創新高，民眾熱到受不了，國民健康署教「3絕招」防熱傷害。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-23 11:40:042022-07-23 12:00:05

今（23）日是傳統節氣「大暑」，這個周末熱到全民有感，民眾才短暫出門就直呼受不了。中央氣象局表示，今、明（23日、24日）兩天受太平洋高壓影響，各地氣溫直飆歷史新高，桃園以北、宜蘭、臺東、屏東及花蓮縱谷等地區，有機率發生38度以上高溫，提醒民眾慎防熱傷害。國民健康署教「3絕招」自保，體感溫度會比實際溫度更高，車廂如烤箱，切記不可將嬰幼兒、老人、寵物留在車內，千萬別小看高溫威力。

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🟡Q1：什麼是熱傷害？
A：熱傷害依據症狀有5種，其中以「熱中暑」最危險，死亡率高達30%以上，相當於每10人中有3人可能死亡。

◾熱痙攣：肌肉強烈抽痛
◾熱水腫：手腳水腫
◾熱暈厥：短暫失去意識
◾熱衰竭：頭暈、嘔吐、視力模糊、改變姿勢時血壓降低
◾熱中暑：體溫40度C以上、意識改變、同熱衰竭症狀

🟡Q2：哪些族群要特別小心「熱傷害」？
A：65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患、戶外工作者／運動員、過重者（BMI≧24）、服藥者。

國民健康署指出，除了老人、小孩、慢性病患之外，由於戶外工作者及運動員在陽光曝曬下，容易疏忽補充水分及防曬措施；而過重者的脂肪易產生熱量、阻擋散熱；服藥者若是服用利尿劑、抗精神病藥劑等，會影響身體散熱能力，以上族群都要多加留意。

▲65歲以上、嬰幼兒、慢性病患都是「熱傷害」危險族群，應多留意體溫變化及身體狀況。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲65歲以上、嬰幼兒、慢性病患都是「熱傷害」危險族群，應多留意體溫變化及身體狀況。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
🟡Q3：天氣太熱該怎麼預防中暑？
A：可靠「3絕招」自保：保持涼爽、補充水分、提高警覺。

📍絕招1：保持涼爽
◾到有空調或通風涼爽的地方
◾穿著輕便、透氣的衣服、太陽眼鏡寬邊帽、用防曬乳
◾加裝窗簾，關掉不必要的電器
◾不可將嬰幼兒、老人、寵物獨自留在車內

📍絕招2：補充水分
◾定時補充水分，每天至少喝8杯白開水（約2000c.c.），若有醫囑限制喝水量，可詢問醫師
◾不喝冰的、甜的與酒精性飲料
◾適量吃蔬果補充水份

📍絕招3：提高警覺
◾使用溫度計監測室內溫度
◾避免在上午10 點到下午2 點之間出門
◾選擇清晨或傍晚氣溫較低的時候安排戶外活動

🟡Q4：萬一出現熱傷害症狀該怎麼辦？
A：若是體溫升高、心跳加速、皮膚乾熱變紅，請離開高溫環境、降低體溫、補充加鹽的冷開水。嚴重時會抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂、無法流汗，應立即就醫。

▲國民健康署提醒民眾預防「熱傷害」。（圖／取自國民健康署）
▲國民健康署提醒民眾預防「熱傷害」。（圖／取自國民健康署）
中國醫藥大學附設醫院在粉專分享，中醫內科陳沛先醫師建議，盡量避開早上10點到下午2點之間外出，這個時間的氣溫較高，最容易讓人中暑。如果必須在這個時間點外出，建議撐傘、戴帽子、穿薄長袖保護眼睛及皮膚，也可在出門前擦防曬用品。

此外，不能等到口渴或流汗過多才開始喝水，此時體內水份已經嚴重不足，建議每1至2小時就要喝幾口水，一天飲水量在暑假要達到1500c.c.至2000c.c.，如果喝水後，小便顏色仍然呈現深黃色，則代表需要增加飲水量。

▲中央氣象局提醒，入夜後仍可達30度以上，夜間運動請留意中暑。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」）
▲中央氣象局提醒，入夜後仍可達30度以上，夜間運動請留意中暑。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」）

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