台灣泡麵越來越少人吃？老饕揭「本土2弱點」：難怪會輸
泡麵因為有其便利且便宜的特性，成為不少人三餐的首選，然而現在泡麵百百種，市面上有不少從國外進口的泡麵，也有本土製造的泡麵，每個人都會依照自己口味做出選擇。近日，就有網友討論「現在台灣的泡麵是不是越來越不好吃了？」貼文引發廣大討論，不少人老饕揭開「本土泡麵的弱點」，掀起話題。
一名網友在PTT貼文指出「前一兩年吃泡麵就覺得台灣泡麵不太好吃了，昨天想說好久沒吃泡麵了，買了一包泡一下，.......結果超難吃的，吃到一半受不了就丟了，感覺那個麵都變了，真的是越來越難吃，最近難吃又更升級的感覺，很懷念以前的古早泡麵，是不是真的回不去了？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在泡麵就是難吃啊....」、「真的一成不變是很大致命傷吧...吃得好膩」、「韓國真的屌打，Q彈好吃」、「國外真的都一直出新品，台灣吃太膩都沒變，難怪會輸」、「日本泡麵超好吃，最近又便宜」、「感覺真的有變難吃，尤其是50元上下的」、「古早化工味真的好吃的多，現在都偷工減料，麵體變小，調味料內容也縮水，連迷你肉塊小確幸都死得差不多了....」、「日本泡麵完全沒這問題，口味種類多到吃不完」。
綜合網友意見，多數網友認為台灣泡麵口味確實有改變，除了「一成不變」幾乎都沒有推出新型產品之外，「麵體」一直以來也完全沒有進步，都是屬於較為軟爛不會Q彈的麵體，吃了十幾年的老饕也有不少人已經不吃台灣泡麵，都改吃日韓泡麵，顯然台灣本土泡麵未來如何面臨外國泡麵強敵環伺，仍是一個值得思考的考題。（編輯：張嘉哲）