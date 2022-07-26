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住西曬高樓層公寓太熱！他洗菜竟「直接燙熟」　苦主全+1

▲一名住在高樓層西曬公寓的網友忍不住崩潰喊「即使只是洗個葉菜，洗完也燙好了」。（示意圖／取自pixabay）
▲一名住在高樓層西曬公寓的網友忍不住崩潰喊「即使只是洗個葉菜，洗完也燙好了」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 07:45:17

夏天的高溫讓不少人受不了，到室內第一個動作就是開冷氣，而住在西曬房更是慘受炎熱折磨，就有一名住在高樓層西曬公寓的網友忍不住崩潰喊「即使只是洗個葉菜，洗完也燙好了」，貼文一出立即引起苦主共鳴，紛紛留言嘆：「我懂，室內37度，牆壁還放出強烈的暖氣！」 

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該名網友在「爆廢公社」中貼文，他表示住在高樓層西曬公寓，即使只是洗個葉菜，洗完竟都燙好了，到了晚上11點還提供「無料加熱服務」，冷水水龍頭打開的水溫比冬天熱水器還燙，讓他忍不住崩潰自嘲：「高樓層西曬公寓真是太棒了！超值推薦～」 

▲美國一名物理治療師提醒女性千萬別淋浴洗澡時順便尿尿，恐會導致嚴重後果。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲有苦主也留言「西曬房＋1，被曬太陽的陽台水龍頭晚上10點打開還是熱的」。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
貼文一出，許多苦主也現身留言，「我懂，室內37度，牆壁還放出強烈的暖氣」、「不止這樣哦，窗簾以後會變色哦，我還用黑色塑膠袋把窗戶封起來，過一陣子塑膠袋曬到成灰燼，西曬真可怕」、「西曬房＋1，被曬太陽的陽台水龍頭晚上10點打開還是熱的」、「我懂西曬的苦，有一個遮光的窗簾很重要」、「真的，暑假是我最省瓦斯的時候」、「跟版主一樣，我家也是高樓西曬，全天候的免費三溫暖烤箱」。 

另外，也有網友搞笑回，「買公寓送恆溫熱水器」、「我只不過要把冷凍牛肉沖個冷水退冰一下好煮火鍋，沖水過程牛肉就變三分熟，是哪方面出了問題」、「開水龍頭想澆個花，就變成燙青菜了呢」、「過午後就是洗菜順便燙菜」、「晚上洗澡開冷水出熱水、越洗越熱」、「西曬好處就是，今天晚上我要弄一道生菜沙拉，沖洗泡水過程直接變燙青菜，加點鹽巴就好了」。 

事實上，過去《NOWnews》就曾報導過「他西曬房『高溫飆44度』熱哭！網曝神招救援：一次降10度」，當時不少過來人提供解決辦法，「頂樓要架90%遮陽網，天花板才不會被烤熱，才花個幾百元，能降10度了」、「遮光窗簾、遮陽貼紙用起來啊」、「房間西曬，解法是窗戶貼隔熱紙，牆壁鋪上防水墊，釘一層三分板隔熱，我是這樣解決房間西曬」、「貼隔熱玻璃貼，會降一些」、「我家也是，窗遮簾就不會很熱」、「窗簾要裝遮光的，窗戶貼錫箔隔熱」。（編輯：賴禹妡） 

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