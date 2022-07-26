清原「冰淇淋紅茶」買1送1！芋頭新品曝 星巴克也買1送1
天氣熱到爆！大家最愛喝的手搖飲加入冰淇淋更消暑，受封芋頭手搖飲始祖「清原」，今夏再度推出兩款全新芋頭飲品，「紫芋椰香露露、夏芋搔仙草」，配料超滿杯！連咀嚼控也淪陷；台北信義吳興店還推出「指定店家限時優惠」，大杯「冰淇淋紅茶買1送1」！星巴克開賣「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」，推出夏日沁涼數位體驗，祭出中獎率100％的「全品項買1送1」等優惠券寵客。
主打軟Q芋圓、擁有小紫芋專利的「清原」，以芋圓冰品店起家的背景，開賣各式濃郁芋香手搖飲，受網友盛讚「每一口都能喝到芋頭」。今夏再度推出兩款全新芋頭飲品，「紫芋椰香露露」以南洋經典摩摩喳喳為靈感，將招牌芋頭泥混搭西米露、蜂蜜凍，並加入紫薯牛奶及泰國進口椰漿，料多超澎湃。
另款「夏芋搔仙草」則以加入黑糖漿打造烤焙風味的烏龍茶為基底，狂加芋泥、紅豆、小芋圓、仙草凍等配料超滿杯，連咀嚼控都一定會淪陷的咬咬口感，夏天消暑又紓壓。
7/27～9/18推出「紫薯芋你」優惠活動，凡購買任一新品並完成指定任務，就有機會免費獲得 Apple Watch 7、Apple iPad Air 等大獎，預計 9/19 抽出。
台北信義吳興店響應世界冰淇淋月，即日起至7/31，限時推出「指定店家限時優惠」，大杯「冰淇淋紅茶買1送1」！僅限來店現場購買，包括內用、外帶、預約自取都適用。
而星巴克除了有經典星冰樂，今夏全新開賣「星沁爽」飲品，一次奉上「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」、「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」2種口味。並於即日起至8/7前舉辦「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，只要玩遊戲回答問題可抽免費中杯、買一送一等優惠券，登入LINE、臉書、Google帳號都各有一次抽獎機會，中獎率100%可獲得「大杯以上全品項買一送一」、「第二杯半價」等優惠，（兌換期限是獲券日＋2天，兌換時間是每天上午11點到晚上8點）。