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男童對弈機器人險斷指　專家揭「程式缺陷」：不是AI的錯

▲俄羅斯一位男童與AI機器人對弈西洋棋時，手指意外被機械手臂壓傷骨折，引發網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲俄羅斯一位男童與AI機器人對弈西洋棋時，手指意外被機械手臂壓傷骨折，引發網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 17:42:52

《NOWnews今日新聞》日前曾報導，「機器人比賽下棋！7歲童1動作『手指險壓斷』　驚悚畫面曝」，這起發生在俄羅斯的意外引發全球關注，一位男童與AI機器人對弈西洋棋時，手指竟被機械手臂夾住，造成男童手指受傷骨折。不少網友認為這是AI人工智慧恐對人類造成威脅的證據，不過知名工程師「翟神」翟本喬指出，會發生這樣的狀況其實問題出在「程式設計」，人工智慧本身沒有錯，出錯的是「天然白痴」。

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翟本喬今（26）日在臉書發文表示，有人因這次事件而開始對AI產生恐慌，但其實仔細看畫面可以看出原因，事發過程是「1.程式持黑棋，用主教吃了白皇后，先用機器手臂把白皇后拿出去。2.再用機器手臂把黑主教移到白皇后原來的子上」。

這個動作若由人類來完成，人的手比較靈巧，可以在拿主教放下的同時把皇后提起來；但換成機械手臂來操作，就必須分成兩個步驟，先提子後放子。而意外會發生就是因為，「小男孩準備要用白城堡把黑主教吃掉，這本來應該在2完成之後進行，但他搶先在12之間進行。於是在第2步時機器手臂壓到了小男孩的手」。

更糟的是，機器手臂的程式設計是「不達目的誓不罷休」，棋子放不下來就繼續壓，最終導致男童手指骨折受傷。翟本喬直言，「這個問題出在程式設計。任何一個合理的工業馬達控制程式，都應該有一個『逾時』的機制。如果在時限內沒有達成操作，就應該跳到故障處理。聰明一點的（像掃地機器人）就自己找出路，笨一點的就該放手，拉警報向人類求救。最聰明的還會先偵測障礙物，完全避開。而盲目執行命令的下場，就是...」

翟本喬最後結論，「這不是人工智慧的錯，完全是天然白痴的問題」。網友也紛紛在底下留言回覆說，「整件事跟下棋的AI無關」、「智障設計」、「出事的是機械不是AI」、「設計不良阿，sensor沒有設置相關的防呆處理措施，這種不能當協作型機器人」。

據了解，該男童的父母已經報警，案件將交由俄羅斯檢方處理，而莫斯科西洋棋聯會也把此事件，呈報給莫斯科體育局調查懲處。（編輯：倪浩軒）


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