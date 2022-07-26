男童對弈機器人險斷指　專家揭「程式缺陷」：不是AI的錯

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這個動作若由人類來完成，人的手比較靈巧，可以在拿主教放下的同時把皇后提起來；但換成機械手臂來操作，就必須分成兩個步驟，先提子後放子。而意外會發生就是因為，「小男孩準備要用白城堡把黑主教吃掉，這本來應該在2完成之後進行，但他搶先在12之間進行。於是在第2步時機器手臂壓到了小男孩的手」。
更糟的是，機器手臂的程式設計是「不達目的誓不罷休」，棋子放不下來就繼續壓，最終導致男童手指骨折受傷。翟本喬直言，「這個問題出在程式設計。任何一個合理的工業馬達控制程式，都應該有一個『逾時』的機制。如果在時限內沒有達成操作，就應該跳到故障處理。聰明一點的（像掃地機器人）就自己找出路，笨一點的就該放手，拉警報向人類求救。最聰明的還會先偵測障礙物，完全避開。而盲目執行命令的下場，就是...」
翟本喬最後結論，「這不是人工智慧的錯，完全是天然白痴的問題」。網友也紛紛在底下留言回覆說，「整件事跟下棋的AI無關」、「智障設計」、「出事的是機械不是AI」、「設計不良阿，sensor沒有設置相關的防呆處理措施，這種不能當協作型機器人」。
據了解，該男童的父母已經報警，案件將交由俄羅斯檢方處理，而莫斯科西洋棋聯會也把此事件，呈報給莫斯科體育局調查懲處。（編輯：倪浩軒）