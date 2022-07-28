臉狂過敏2年！她見師傅洗冷氣「1幕」嚇：再貴還是要清
連日來的夏季高溫悶熱，讓許多民眾忍不住狂開冷氣消暑，不過使用之前可能要先留意一下冷氣機是否已經清潔乾淨，否則效能恐大打折扣，還會引起不必要的疾病，一名網友就分享辦公室冷氣怎麼吹都不涼，請師傅來清洗才發現，自己2年來的過敏因此得解！
日前《NOWnews》曾報導一則「冷氣吹2年沒清洗！她見『清潔費』想換新 內行曝省錢秘訣」，當時有網友發現洗一台室內機要價3千元覺得有點貴，但原PO看了之後也發文，表示自己2年前臉部突然開始嚴重過敏，不僅會癢也會脫皮，屢次看醫師也只能拿藥控制，後來因為辦公室冷氣越來越不涼，因此請專業冷氣師傅來清洗，一打開才發現「大事不妙！」
原來冷氣機裡頭早已佈滿黴菌以及黑垢，看起來怵目驚心，而洗出來的廢水黑的跟墨汁一樣，所有人都傻眼原來每天吹的都是這樣的髒空氣。而原PO事後也補充，雖然洗冷氣花了2千元，但是清洗後不僅冷氣吹出來的風更涼爽，臉上皮乎也漸漸恢復，讓她直呼：「我再也不會不信邪了」、「總之要洗 ，真的 ，淚」。
貼文曝光後，網友紛紛表示：「有洗真的有差，嫌貴可以試看看自己拆洗」、「沒裝濾網就是這樣」、「冷排都要拆下來沖水 ，裡面還一大堆」、「黑成這樣太恐怖」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「洗散熱片只算小清理而已，拆開洗才是真清理」。（編輯：陳珮瑜）