冷氣吹2年沒洗！她見「清潔費」想換新 內行曝省錢秘訣
台灣的夏天炎熱難耐，不少人在家中都需要開啟冷氣抵抗太陽與難受的高溫，不過由於冷氣屬於季節性的家電，因此若長期未使用，累積的髒污也會讓其效能降低，一名網友則分享，近日請人到家中洗冷氣，想不到一台室內機就要價3000元，讓他難以置信，貼文引起討論。
原PO在論壇PTT發文表示，「家裡冷氣吹了兩年都沒洗過，想說找個洗冷氣的看看，看完真的嚇到吃手手，洗一台室內機就要3000塊，四台洗完就要12000元，我最小台2.2kw的冷氣當初買不到25000，是不是洗冷氣不如直接買新的?」
對此網友則留言回覆，「冷氣沒給專業的拆、專業的洗，貫流扇、水盤、鰭片根本很難洗到乾淨，更別說拆到卡榫壞掉」、「DIY還要買樓梯、掛洗工具、高壓水槍等，最怕的是不會拆，把塑膠折斷就搞笑，因為一般人想洗都是很髒了，塑膠年久沒經驗可能一拆就斷，所以給人賺比較划算」、「3000很便宜啊，那種沒拆機直接洗的都沒辦法真的洗乾淨」、「當然是洗比較划算啊」。
不過也有網友認為，「掛洗3000真的就太貴，如果拆回去洗那還說的過去」、「你們這家價格偏高喔」、「其實先做洗濾網，真的不行再考慮請人洗」、「室外機每年自己沖一沖就好了」、「室外機已經不能正常散熱才需要洗」、「如果想DIY其實門檻沒有很高，自己看影片學，自己洗就行了」。（編輯：張志浩）