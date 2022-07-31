「詐騙系」飲料你認識嗎？喝1個月肥1公斤：3法則健康喝
台灣是「手搖飲王國」，珍奶更被譽為國民美食，但一杯「全糖」珍珠奶茶700毫升就含有約莫60克的糖量，已經超出世界衛生組織總熱量的每日建議限量。珍奶的熱量、糖量驚人，但其實手搖飲有很多屬於「詐騙系」飲料，好日子診所李文祺醫師揪出超驚人的高熱量、高糖份的夏日飲品，像是蜂蜜綠茶、梅子清茶，聽起來似乎很健康，但熱量可不低，假如每天1杯600cc蜂蜜綠茶，連喝1個月直接胖1公斤，愛喝飲料的朋友千萬要小心！
蜂蜜綠茶、梅子青茶、桑葚醋飲這些聽起來蠻健康的飲料，李文祺醫師直接搖頭說：「蜂蜜感覺很天然，不民眾就誤以為熱量很低，但其實一杯蜂蜜綠茶600cc，大概300大卡，每天喝一杯就是大概2100大卡左右，連續喝一個月大約胖1公斤，一年可能會胖到14公斤，相當驚人！」醫師再舉例，梅子青茶喝個一年，每年也會胖10公斤，想要喝手搖飲不變胖，除了無糖茶之外其實還有聰明喝法，李文祺醫師提供3法則。
法則1：眼不見為淨
經過21天可以養成一個習慣，堅持21天就會有些改變，可以遠離飲料店，試著繞點小路，沒看到手搖飲店就不會誘發想喝的慾望。
法則2：替代法
我們經常喝的奶茶，使用奶精粉540大卡、全脂奶粉是504大卡、液態奶精260大卡、鮮乳63大卡，如果真的想喝，就用鮮乳來取代，相對是好一點。另外，大家都很喜歡吃有口感的珍珠，可以把珍珠改成寒天、愛玉、仙草等都能將降低熱量同時滿足咀嚼感。
法則3：喜歡氣泡
可以選擇無糖氣泡飲或是零卡飲料，沒有熱量但又有強烈口感，但是比較會讓人擔心的是有些人沒有苯酮尿症的人，因爲他沒有辦法代謝苯酮氨酸，所以它就不適合喝這類的東西，或是無糖氣泡飲加一點檸檬片有酸甜口感也比較健康。