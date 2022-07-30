消暑吃「6瓜類」體感-5度！不開冷氣也涼　含水量冠軍曝

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一、消水腫瓜：冬瓜 （熱量9大卡/含水量96.9%）
高敏敏表示，大家是否有發現喝了冬瓜湯常常想跑廁所，她解釋是因為冬瓜含鉀量豐富，每100g就有165mg的鉀，可以幫助利尿、解水腫，「女生夏天發現自己的臉拋拋腫腫的，就來碗冬瓜湯吧！」
二、消暑瓜：西瓜（熱量32大卡/含水量90.8%）
高敏敏說，西瓜雖然含水量不是最高，但直接食用有透心涼的感覺，除了補水外，也能讓身體自帶涼感、幫助消暑，且紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素，可以保護眼睛及黏膜健康、使肌膚水潤。
另外，黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成精胺酸，幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟緊張情緒，熱量也比紅肉稍低一些。不僅如此，其還富含豐富的礦物質鉀，幫助預防心血管疾病、降血壓、消水腫。
三、養顏瓜：絲瓜 （熱量17大卡/含水量94.6%）
高敏敏解釋，大家所吃過的絲瓜炒起來通常水水的，主要是因為絲瓜自帶豐富的水分，可以幫助我們解熱、防中暑，此外還能補充膳食纖維，是防暑解熱的好食材。
四、去火瓜：苦瓜 （熱量13大卡/含水量94.3%）
高敏敏說明，苦瓜可以幫助清胃解毒，不僅能幫助健胃、助代謝之外，苦瓜還是「瓜中C王」，其含有豐富的維他命C，每100g就含有53mg，可幫助提升身體免疫力、減少心血管疾病養顏美容，膳食纖維則幫助調整血糖、血脂，葫蘆素則幫助抗氧化、消除疲勞。
五、補水瓜：小黃瓜（熱量11大卡/含水量96.1%）
高敏敏表示，每100g的黃瓜就有高達96g水分，能使肌膚水嫩Q彈，除了補充水份之餘，還可以補充膳食纖維，每100g就有1.3g的膳食纖維，甚至還有礦物質鎂，幫助放鬆心情。
高敏敏還建議，黃瓜可以冰在冰箱，隨身攜帶直接吃也很方便，且有補水作用、自帶涼感，「換句話說：夏天如果食慾不振，就靠黃瓜來補吧！」
六、抗氧瓜：南瓜 （熱量69大卡/含水量79.8%）
高敏敏透露，南瓜富含β-胡蘿蔔素，幫助身體生成維生素A，維持眼睛及黏膜健康，還有膳食纖維、維生素C幫助抗氧化。
高敏敏最後強調，以營養角度來說，瓜類都是屬於比較補水的食材，因此相當適合在夏天食用，建議若民眾受不了酷暑，趕緊來點消暑解熱食物！（編輯：陳雅雲）
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