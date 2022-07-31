好市多拼圖缺1片！客服「整組全換新」 她拼完卻更崩潰
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，而為了回饋會員，好市多日前也推出500片和1000片的「商場內拼圖」，不過有網友卻分享，自己購買後，拼到最後少了一片，客服雖然有送新的一組，但補上原本遺失的拼圖後，卻意外成了特別版，貼文引起熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，她在上週買了一組1000片的好市多拼圖挑戰，但拼到最後卻發現缺了一片，聯繫客服後，對方給予「寄一組新的來，這組辦退（所以要重拼）」以及「寄一組新的，找到我要的這片後，新的再辦退」。
於是原PO過幾天終於收到新的一組，雖然有聽說模板多少會有誤差，但因為重新拼過太崩潰，所以她決定碰碰運氣，尋找自己所需的那「千分之一片」，怎料順利找到缺失的那片後拼上後，圖案卻明顯無法和原圖符合，甚至出現「雙胞胎大嬸」，讓原PO直言「我只要那袋麵包啊」，不過由於遠看不明顯，她也欣然接受。
貼文掀起網友熱議，紛紛回應「這結果讓我笑噴」、「這真是個神奇的產品，有的拼完多了一片，有的少了一片，還切割不同」、「為了補償妳第一次缺片，直接給兩袋馬鈴薯」、「兩個選項都很令人崩潰啊」、「這個我直接放棄倒頭就睡」、「真心建議拼圖組的朋友們可以開個尋親版，來個認親大會，互相找找失散的那一片」、「本來是要解悶的，結果現在更悶了」。（編輯：張志浩）