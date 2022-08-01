主婦救星！超商「低調1神物」強炸 網狂掃：比現煮好吃
超商可說是現代的懶人福音，裡頭有許多省麻煩的好物，近日就有一名網友發現，超商架上的微波白飯竟佔據了整整3排，讓他好奇問「買超商白飯的人很多嗎？」貼文一出，立即釣出內行人猛點頭狂讚：「我會買啊我都去滷味店買滷味再買7-11白飯配」、「韓國的即食飯超好吃啊，甚至比現煮好吃」。
該名網友今（1）日在PTT貼文，他以「買超商白飯的人很多嗎？」為題，表示在超商買早餐時，發現架上的微波白飯竟有整整三排，讓他驚喊：「應該沒人無聊會進貨三排白飯讓它變友善時光吧？所以其實買超商白飯的人很多嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「臨時需要的就會，當服務範圍大的時候，就很可觀」、「多啊，這時代的人比較缺時間」、「比你想像的多」、「燴飯類或咖哩飯，加一白飯蠻飽的」、「好多耶，雖然我不會買」、「韓國的即食飯超好吃啊，甚至比現煮好吃」。
還有網友舉自身為例，「假日煮一鍋咖哩冰著，平日下班接完小孩，洗完澡七點多你還有時間煮白飯？咖喱飯配炒菜，吃一吃趕快寫功課啦」、「自從鹹酥雞300滿足不了我，我就會買」、「我啊，自己燉肉或咖哩然後買飯現在跟便當店要飯他們臉都很臭」、「我會買啊我都去滷味店買滷味再買7-11白飯配」、「我也會，泡麵想加飯不行膩便當店光買飯，有的老闆根本不理你」。（編輯：賴禹妡）