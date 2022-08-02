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「護眼益腦 元氣鬆餅」 讓長輩吃出好眼力、好腦力

▲臺北榮總新竹分院推「護眼益腦 元氣鬆餅」，讓長輩吃出好眼力、好腦力。（圖/北榮新竹分院提供）
▲臺北榮總新竹分院推「護眼益腦 元氣鬆餅」，讓長輩吃出好眼力、好腦力。（圖/北榮新竹分院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-08-02 12:20:07

臺北榮總新竹分院表示，根據研究及最新(102-105年)國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，臺灣老人肌少症盛行率男性為23.6％、女性為18.6％及老人每日飲食中的六大類食物攝取嚴重歪斜，如：飯吃超過、奶類不足、蔬果缺乏、油脂偏低、堅果常沒吃。另，在蛋白質的獲取來源中，明顯不愛喝奶類，每天奶類只攝取0.4～0.7份(建議1～2份/天)。

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臺北榮總新竹分院營養科林瑞媛營養師提醒，除了蛋白質的量要吃足外，蛋白質的品質也要兼顧，才能有效預防和改善衰弱及肌少症。又同時考量長者常有視力及大腦退化問題，且牙口退化，食物的選擇性受限，因此 營養師量身為長輩們設計並製做胡蘿蔔鮪魚鬆餅。運用質地較軟的根莖類蔬菜胡蘿蔔加入麵糊中，其富含維生素A可抗氧化、有效幫助維持視力健康，而內餡使用易消化且富含DHA的優質蛋白質鮪魚，可提高腦或神經組織機能，同時使用鮮奶加入鬆餅糊中，提高長輩鈣質攝取量。

每份胡蘿蔔鮪魚鬆餅可提供維生素A 891微克，只要攝取一份即可達到成人每日建議攝取量(成人每日建議量男性600微克、女性500微克)及DHA178毫克(一般成人每日建議量400毫克到600毫克)，讓長輩享用點心不再只是填飽肚子，而能同時兼顧美味、營養，一起吃出好眼力、好腦力。

【鮪魚餡製作步驟】

1.洋蔥切成小丁。

2.倒出鮪魚罐頭的油脂將油蔥丁炒軟，再加入鮪魚炒至略乾備用。

【胡蘿蔔鬆餅糊製作步驟】

1.將胡蘿蔔去皮、切小丁，加入少許開水入電鍋蒸軟。

2.鬆餅粉、雞蛋、全脂鮮奶、開水攪拌均勻，即為鬆餅糊，最後放入蒸熟胡蘿蔔小丁拌勻。

【鬆餅製作步驟】

1.先倒入一半麵糊，加入鮪魚洋蔥餡(約2小湯匙)。

2.再倒入另一半麵糊蓋過鮪魚洋蔥餡。

3.烤至兩面金黃色，切半即可。

食譜(10)

食材名稱

 重量

 食材名稱

 重量
鬆餅粉

 500公克

 罐頭鮪魚

 110公克
雞蛋

 2

 胡蘿蔔()

 100公克
全脂鮮奶

 260毫升

 洋蔥()

 100公克
開水

 240毫升

 

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