旅美日記／受Kobe、LBJ名教練指導　蘇士軒領悟運球藝術

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國王軍團早上固定讓美國權威等級的訓練師Drew Hanlen調教，包括塞爾提克球星Jayson Tatum、熱火射手Tyler Herro等許多NBA球員都曾接受他的指導，知名度非常高。蘇士軒，「有別於前一天的1對1訓練，今日菜單是投籃訓練，Drew Hanlen針對每一個人的特性，進行指導，還教我們投籃如何發力、平衡，還有修正出手角度，連投完球落地等細節都給予建議和指導。」
專業的Drew Hanlen不僅認真教學，還利用專業系統，將球員的投籃姿勢錄影下來再進行影像分析，並利用疊影和子母畫面，解析球員的投籃動作。蘇士軒直言，「非常受用，Drew Hanlen改善我投籃的發力方式，同時手肘和手指、投球幅度等細項做微調，投籃變得更輕鬆。但投籃畢竟已經成為一種慣性，要完全修正需要大量的練習，才能讓肌肉記憶，這也是我今夏努力的目標。」
國王軍團下午則接受湖人助理教練Phil Handy的指導，他也指導過Kobe Bryant和LeBron James等大牌球星。蘇士軒說，「Phil Handy今天主要教我們運球的藝術，包括變換節奏、控制力道和改變方向，我們隊友之間討論後，都覺得很受用。」
結束一整天的訓練，國王軍團忙裡偷閒，到LA山上的天文台Griffith Observatory欣賞美景，眺望整個LA市區，還看到「HOLLYWOOD」。蘇士軒笑說，「LA感覺怎麼拍都很美。」
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