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旅美日記／受Kobe、LBJ名教練指導　蘇士軒領悟運球藝術

▲國王軍團接受專業的團隊訓練，收穫滿滿。蘇士軒提供
▲國王軍團接受專業的團隊訓練，收穫滿滿。蘇士軒提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-03 15:19:43

PLG職籃聯盟新北國王積極培養潛力股，由總經理毛加恩領軍，帶李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男等4名球員，赴美展開2週的移訓。結束上週日Drew League和Venice 街頭賽事的激戰，國王軍團本週開始精實的訓練課程，今天練2餐，蘇士軒表示，很累，但超級充實。

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上季SBL最佳第六人蘇士軒今夏轉戰國王，被球隊視為即戰力球星，本次也是他人生第一次到美國，他透過《Nownews》分享旅美日記，盼能將所見所聞，與球迷分享。

國王軍團早上固定讓美國權威等級的訓練師Drew Hanlen調教，包括塞爾提克球星Jayson Tatum、熱火射手Tyler Herro等許多NBA球員都曾接受他的指導，知名度非常高。蘇士軒，「有別於前一天的1對1訓練，今日菜單是投籃訓練，Drew Hanlen針對每一個人的特性，進行指導，還教我們投籃如何發力、平衡，還有修正出手角度，連投完球落地等細節都給予建議和指導。」

專業的Drew Hanlen不僅認真教學，還利用專業系統，將球員的投籃姿勢錄影下來再進行影像分析，並利用疊影和子母畫面，解析球員的投籃動作。蘇士軒直言，「非常受用，Drew Hanlen改善我投籃的發力方式，同時手肘和手指、投球幅度等細項做微調，投籃變得更輕鬆。但投籃畢竟已經成為一種慣性，要完全修正需要大量的練習，才能讓肌肉記憶，這也是我今夏努力的目標。」

▲傳奇球星Derek Fisher(左)也是教練團之一，蘇士軒也利用訓練完的空擋與他合照。蘇士軒提供
▲傳奇球星Derek Fisher(左)也是教練團之一，蘇士軒也利用訓練完的空擋與他合照。蘇士軒提供
國王軍團下午則接受湖人助理教練Phil Handy的指導，他也指導過Kobe Bryant和LeBron James等大牌球星。蘇士軒說，「Phil Handy今天主要教我們運球的藝術，包括變換節奏、控制力道和改變方向，我們隊友之間討論後，都覺得很受用。」

結束一整天的訓練，國王軍團忙裡偷閒，到LA山上的天文台Griffith Observatory欣賞美景，眺望整個LA市區，還看到「HOLLYWOOD」。蘇士軒笑說，「LA感覺怎麼拍都很美。」


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