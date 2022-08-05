導彈飛過沒警報？台海危機好緊張　中共軍演8QA一次解

自從美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）前腳一走，中國昨（4）日起，便在台灣周邊海域進行大規模實彈射擊演習，今更宣布軍事演習將延長至8日上午10時，兩岸情勢比1966年的台海危機，似乎更加緊繃。這大規模的軍演，引起國際關注，到底事件將如何演變？《NOWnews今日新聞》特別整理中國軍演相關QA，一次解答民眾疑惑。





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▲針對共軍台海周邊軍演，國防部表示，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。（資料照／記者呂炯昌攝）

Ｑ1：此次中國軍演項目有哪些？





中國解放軍將在東部外海空域進行飛彈試射，西部則是長城火力實彈射擊，組織多軍種部隊進行聯合封控、對海、陸突擊、制空作戰等。





Ｑ2：中共軍演會影響到什麼時候？





8月4日12時起至7日12時止。





Ｑ3：「包圍式」軍演，範圍有多大？





▲軍演項目包括聯合封控、對海、陸突擊、制空作戰等。（圖／翻攝自中國解放軍官網）

Ｑ4：首日軍演狀況如何？飛彈方向、落點在哪？





根據日媒《NHK》報導，日本防衛省4日晚間公布推定軌跡圖，中國4日下午3點到4點發射的東風系列彈道飛彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚則是落在日本專屬經濟區外，沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區，防衛省報告指出，推定當中有4枚飛越台灣上空。





▲中國4日發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，日本防衛省推定當中4枚飛越台灣上空。(圖／日本防衛省)

Ｑ5：飛彈經過本島上空，警報為何沒響？





國防部說明，因彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且國軍運用監偵系統精準掌握並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，故未發布防空警報。網友也在《PTT》發文補充概念，「大氣層外的攔截沒意義也攔截不到，就算攔截到也會變成碎片擊傷陸地。墜落後要在離地20-30公里處愛國者或天弓才能發揮作用。既然已經知道全壘打的球會落在無害的觀眾席，也不用去攔截。」





Ｑ6：經濟海域被劃入演習範圍， 日本態度為何？





解放軍發射的彈道飛彈中，有5枚落入日本專屬經濟區，這也是首次有中國飛彈落入此區。日本外務大臣林芳正透過外務事務次官森健良表達強烈抗議，並指中國的行動「嚴重影響區域和國際社會的和平穩定」，呼籲中國「立即停止軍演」。但中國大陸外交部早前表示，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。





Ｑ7：面對中共挑釁，我國如何應對？





國軍三軍地區輪值的戰備部隊由連級的「戰鬥隊」提升為營級的「特遣隊」，因預期會有道彈飛越本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控，並與兩座飛彈預警中心連線。而國防部也對此破壞區域和平的不理性行動表達譴責。





▲我國軍方設在新竹山區的樂山長程預警雷達，偵蒐距離最遠可達5000公里丶有效偵蒐距離達3000公里，能夠精確掌握共軍飛彈動向。（資料照，取自青年日報）

Ｑ8：如果開戰了，該躲哪裡？





對於共軍舉動，不少台灣人民也有意識到「防空洞」的重要性，然而這幾天也讓「警政服務APP」瞬間登上Apple Store下載第1名，甚至有網友實測結果之後，整個長知識，引起熱烈討論。有網友打開家中附近的防空洞地圖全部密密麻麻的，顯見數量非常多，不過她也提醒，台中市警局有說，目前除金門、馬祖既有之防空洞及防空掩體外，其他各縣市已無將防空洞列為防空避難設施，台中市目前列管的避難場所全部都是在大樓地下室，所以這些應該都是大樓、國小、公共設施、公寓的地下室喔！(實習編輯：蔡宥嫻)



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