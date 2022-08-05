旅美日記／不愧是LBJ御用訓練師　蘇士軒「進化」很有感

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國王軍團預計下週一返台，蘇士軒表示，「其實過了1、2天就很適應美國的生活，這邊很適合居住，LA天氣也很好，很捨不得離開。」但蘇士軒也說，「這邊很少吃到蔬菜，幾乎都吃肉，且物價很高，一餐都要約30美元，連停車費都很可觀。」
近幾日沒有安排比賽，國王軍團按照課表，早上由Drew Hanlen訓練，下午則交給Phil Handy。蘇士軒說，訓練非常的扎實，也從中學到很多寶貴的經驗。
Drew Hanlen今日課表主攻投籃，分為兩個階段，並記錄球員的投籃次數和命中率。蘇士軒說，「第一階段還不太適應，命中率不高，但經過Drew Hanlen的指導，將投籃幅度拉高，出手後將投籃姿勢延伸，增加穩定度，第二階段命中率明顯提升。」
Phil Handy則持續加強球員的運球和腳步，蘇士軒透露，Phil Handy不愧是LeBron James的御用訓練師，已經超過50歲，身材和體能都保持的很好，他也會親自下場防守，只要犯錯就能立刻修正。
蘇士軒說，「Phil Handy教的東西很實用，像是試探步的腳步，運球變速的時機等，都讓我們茅塞頓開。過去在台灣也學到很多觀念，但經過Phil Handy的指點，讓我更清楚如何運用在球場上。」
國王軍團昨天也利用空檔欣賞美洲聯盟盃足球賽，此賽事在Sofi Stadium舉行，可容納約10萬迷球迷，當天就有7萬迷球迷入場。蘇士軒說，「人生第一次進到足球場看球，沒想到如此震撼，即使不是球迷，也會被現場的氣氛感染，很投入賽事。」
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