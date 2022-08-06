COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

立秋「7大禁忌」曝光！命理師曝轉運法　吃1物財運旺整年

▲小孟老師透露立秋「7大禁忌」，並分享轉運法，只要吃「白米飯」，就能達到開運效果。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師透露立秋「7大禁忌」，並分享轉運法，只要吃「白米飯」，就能達到開運效果。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-06 07:21:59

明（7）日就是立秋了，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就透露立秋「7大禁忌」，並分享轉運法，只要吃「白米飯」就能達到開運效果，若在中午11點至13點午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小孟老師表示，立秋一般為國曆八月七日，太陽經過黃經一三五度，這也代表秋季即將開始，因為大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱的天氣已過，涼爽的天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」。而立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥和銀耳等，來潤肺。

▲小孟老師透露立秋「7大禁忌」，並分享轉運法，只要吃「白米飯」，就能達到開運效果。（示意圖／取自photoAC）
▲小孟老師透露立秋「7大禁忌」，並分享轉運法，只要吃「白米飯」，就能達到開運效果。（示意圖／取自photoAC）
小孟老師接著曝光「立秋七禁忌」：

1、不宜過燥食物：

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2、忌晚睡早起：

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3、避免出入人多之地：

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要僅量減少出入人多的地方。

4、忌悲傷：

立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰一年，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

5、忌吃瓜：

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜，與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6、忌破懷農田穀物：

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7、忌玩蟋蟀：

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

最後，小孟老師也分享「立秋轉運大法」，因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果，若想讓財運好一點，可在中午11：00-13：00午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

8月「4星座」財運事業旺！這位運勢由黑翻紅　爽升職加薪

財運旺到9月！「4星座」財氣逼人　這1位彩券有望中大獎

「4星座男」疼老婆就賺大錢！這位財運爆棚　運勢大翻身

「5星座」最像外星人！這位不按牌理出牌　讓人捉摸不定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀