立秋要來了！命理師教「開運養生」　4生肖注意健康問題

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立秋日常開運養生與禁忌：
1、宜吃養肺潤肺的食物
秋屬燥，而燥氣通於肺，很容易傷及肺陰，使人患鼻乾、喉嚨痛、咳嗽、胸痛等呼吸疾病，所以飲食應注意多吃些養肺潤肺的食物。肺是人體重要的呼吸器官，是人體真氣之源，肺氣的盛衰關係到壽命的長短。
養肺的蔬菜包括蓮藕、百合、銀耳、木耳、山藥、胡蘿蔔、豆腐等。水果如梨子、蘋果、山楂、荸薺等。果仁類如杏仁、核桃、花生、松子、芝麻等。蜂蜜是秋季養肺潤肺的好食物。
2、清熱解暑要繼續
清熱解毒類食品既能消暑、斂汗補液，還能增進食欲，因此喝些綠豆粥、蓮子粥、百合粥和薄荷粥益處多多。
3、涼性食物要適量
涼性食物要適量食用，如瓜類水果西瓜、香瓜等。古人云：「秋瓜壞肚」，夏季剛過，人的脾胃受炎熱天氣影響，功能較弱，還未完全恢復，因此剛剛入秋養好脾胃很重要。
4、飲食少辛增酸
愛吃辛辣刺激食物的人要克制一下，夏季吃些辛辣食物可以增加食欲，但是立秋後要適當減少，因為秋天要收肺氣，而辛辣太盛則傷肺。「增酸」的目的是為了增強肝臟的功能，所以要多吃酸味的水果和蔬菜，如奇異果、蘋果、石榴、葡萄、橘子、檸檬、番茄等。
5、多食含纖維食物
秋天乾燥易便秘，應多食富含膳食纖維的食物，如空心菜、胡蘿蔔、地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海帶、紫菜等。
6、忌暴飲暴食
到了秋季，由於氣候宜人，往往會進食過多，攝入熱量過剩，會轉化成脂肪堆積，使人發胖。在秋季飲食中，要注意適量，不能放縱食欲，大吃大喝。
7、忌油膩、煎炸食物
油膩煎炸的食物不易消化，積聚在胃中，加重體內積滯的熱氣，不利於潤燥，許多慢性呼吸系統疾病常在秋季復發或加重，就是因為這個原因。
8、進補的好季節
入秋之後，人體對食物的吸收率會逐漸增高，但像羊肉在入秋之初還是要少食，因為秋初炎熱未完全退盡，過多食用大熱食物不利於健康。
攝取太多的肉類高蛋白食品，會增加腸胃負擔，影響胃腸功能。因此吃肉要適當，最好等到天真正涼下來以後。
9、藥補不如食補
用食補代替藥補是個不錯的選擇，秋季之後我們可以多喝雪梨銀耳湯來滋陰潤肺，多吃蓮藕、蘿蔔、百合等物來保健身體，無病亂補是會擾亂身體內部節奏，而且補藥吃太多小心變成毒藥。
藥物和食物既然有保健治療作用，亦有一定的副作用，久服多服會影響體內的營養平衡。尤其是老年人，不但各臟器功能均有不同程度的減退，需要全面地系統地加以調理，而且不同的季節，對保健藥物和食物也有不同的需求。因此，根據不同情況予以調整是十分必要的，不能恒補不變，一補到底。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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