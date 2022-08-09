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iPhone鈴聲越來越少人改？網揭「暗黑關鍵」：8成全因它

▲有位iPhone用戶好奇詢問「越來越少人改鈴聲？」而引起行家點出關鍵原因。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有位iPhone用戶好奇詢問「越來越少人改鈴聲？」而引起行家點出關鍵原因。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 12:53:542022-08-09 13:48:29

隨著科技不斷發展與進步，現代人手一支智慧型手機早已見怪不怪。不過，就有網友以前拿iPhone時，還會找教學更換手機鈴聲，換到現在卻只用原廠一般鈴聲，讓他不解詢問「現在大部分的人都這樣，為什麼現在都不設定鈴聲了？」而引來用戶點破關鍵原因。

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原PO於PTT八卦板發文，表示以前拿舊型手機響換鈴聲，必須使用電腦將鈴聲傳至手機才可更改，而他以前手拿iPhone 6時，還會特別在網路上找尋更改鈴聲教學。但他話鋒一轉，「到現在完全懶得用，就用原廠一般鈴聲，而且我發現不是只有我這樣，現在大部分的人都這樣」，讓他好奇詢問「為什麼現在都不設定鈴聲了？？？」

▲雖然是人手一機的時代，卻有多達半數年輕人不喜歡直接講電話，寧可慢慢傳訊息。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友不解詢問「為什麼現在都不設定鈴聲了？？？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題曝光後，引起許多鄉民留言，「不會響幹嘛改」、「習慣用無聲無震動了，鈴聲恐懼」、「每次老闆打來催進度都響那首歌曲，你還會喜歡嗎」、「我有改，但現在也沒在打電話，就算有也都是震動，所以改鈴聲根本沒啥意義」。

其中就有人指出「LINE」是最大關鍵，直言「現在都Line要鈴聲幹嘛？」、「現在都打LINE」；甚至還有人提到近來「電話詐騙和行銷增多」也是原因，「如果有鈴聲，都是詐騙打來的」、「除了家人跟推銷沒有其他人打來啊」、「現在鈴聲響，有87%都是詐騙、借錢、信貸」，認為電話詐騙與行銷的氾濫，多數人決定將手機調整成震動模式，自然而然減少鈴聲使用，亦不會特地去更改鈴聲。

▲疫情時代之下，電話行銷及詐騙更頻繁，Whoscall統計2021年「股票推銷」來電暴增10倍，「一接就掛」辨識量也成長兩成。（圖／Whoscall提供）
▲有網友認為電話行銷及詐騙頻繁，讓用戶決定使用震動模式而不被打擾。（示意圖／Whoscall提供）
《NOWnews今日新聞》曾報導《LINE鈴聲可換了！「神招」媽打來變泫雅　iPhone終於得救》，有網友分享「iPhone換LINE鈴聲」的方法，首先打開LINE點擊右上角齒輪，接著點選「通話」，將「語音通話功能」、「整合iPhone通話功能」以及「整合至iPhone通話紀錄」三個功能全部打開。

接著在通話紀錄內找到想要設定的對象之後，點選旁邊出現的「藍色立體i」，點進去之後選「新增聯絡人」，接著移到下面「社群網站個人檔案」這一欄，將原本的選項更改為「Flickr」，接著上滑到鈴聲選項位置，點進去就能夠選擇自己在手機內本身就有的預設鈴聲。（編輯：陳雅雲）

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