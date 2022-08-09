iPhone鈴聲越來越少人改？網揭「暗黑關鍵」：8成全因它

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問題曝光後，引起許多鄉民留言，「不會響幹嘛改」、「習慣用無聲無震動了，鈴聲恐懼」、「每次老闆打來催進度都響那首歌曲，你還會喜歡嗎」、「我有改，但現在也沒在打電話，就算有也都是震動，所以改鈴聲根本沒啥意義」。
其中就有人指出「LINE」是最大關鍵，直言「現在都Line要鈴聲幹嘛？」、「現在都打LINE」；甚至還有人提到近來「電話詐騙和行銷增多」也是原因，「如果有鈴聲，都是詐騙打來的」、「除了家人跟推銷沒有其他人打來啊」、「現在鈴聲響，有87%都是詐騙、借錢、信貸」，認為電話詐騙與行銷的氾濫，多數人決定將手機調整成震動模式，自然而然減少鈴聲使用，亦不會特地去更改鈴聲。
《NOWnews今日新聞》曾報導《LINE鈴聲可換了！「神招」媽打來變泫雅 iPhone終於得救》，有網友分享「iPhone換LINE鈴聲」的方法，首先打開LINE點擊右上角齒輪，接著點選「通話」，將「語音通話功能」、「整合iPhone通話功能」以及「整合至iPhone通話紀錄」三個功能全部打開。
接著在通話紀錄內找到想要設定的對象之後，點選旁邊出現的「藍色立體i」，點進去之後選「新增聯絡人」，接著移到下面「社群網站個人檔案」這一欄，將原本的選項更改為「Flickr」，接著上滑到鈴聲選項位置，點進去就能夠選擇自己在手機內本身就有的預設鈴聲。（編輯：陳雅雲）