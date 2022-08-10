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上班可以小酌兩杯？「橘子啤酒節」邊玩邊喝：嗨翻工作日

▲第一屆「2022 橘子啤酒節」，真正實現了台灣員工可以「邊上班邊喝酒」，有如party般的夢幻體驗。（圖／橘子集團提供）
▲第一屆「2022 橘子啤酒節」，真正實現了台灣員工可以「邊上班邊喝酒」，有如party般的夢幻體驗。（圖／橘子集團提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-10 07:00:00

小酌，對一般上班族來說是下班後的事，但現在社會不僅工作型態漸漸多元開放，所謂的員工福利，也漸漸跳脫傳統的三節獎金、年終等制式規格。由遊戲產業起家的gamania橘子集團，用行動落實對員工「樂業安居」的企業承諾，其最狂員工餐廳的「普橘島」不僅是個餐飲交流空間，講究餐點食安與美味之餘，更會在平日舉辦大大小小的活動與「橘人」同樂，而近期最讓人眼睛為之一亮的就是7月底第一屆「2022 橘子啤酒節」，真正實現了台灣員工可以「邊上班邊喝酒」，有如party般的夢幻體驗。

是否能想像，工作的氛圍不再只是鍵盤聲、公事的討論聲，取而代之的是有如酒吧、派對中的歡樂呼聲？今年7月某個周末假日前夕，外頭艷陽高照，熱度破表，而gamania橘子集團的員工餐廳「普橘島」也正熱鬧滿分，啤酒攤林立，還有如火如荼的遊戲挑戰，不說還以為來到了年度啤酒展，而事實上也相差無幾，這是最狂員餐普橘島第一屆「2022 橘子啤酒節」，特別找來啤酒肚釀製、吉姆老爹、醉精釀、23啤酒等4大「台灣精釀啤酒」品牌，現場不僅能試喝，也能用優惠的價格來杯現壓生啤，再喝不夠還有套裝瓶裝組合，讓橘人們將美好滋味帶回家！

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▲橘子啤酒節
▲普橘島第一屆「2022 橘子啤酒節」，特別找來啤酒肚釀製、吉姆老爹、醉精釀、23啤酒4大「台灣精釀啤酒」品牌一起同樂。（圖／橘子集團提供）
活動現場各式啤酒，想要順口的、深邃的都一應具全，不僅保證能喝得過癮，普橘島當日下午茶時段還特別設計多款下酒菜，包括烤明太子雞翅、冷滷味、烤香腸、泰式魷魚沙拉等，道道都是唰嘴配酒的好味道。

但可別以為只有五臟廟受到眷顧，橘子集團福委甚至還準備一系列活動，「橘人happy hour」只要消費後猜拳，獲勝就能取得普橘島餐券50元，另外還有橘人推杯賽、橘啦圈搖起來、橘人乒乓賽等比賽活動，只要達成目標就能獲得精釀啤酒一瓶，讓喜愛啤酒和美食的橘人能一次擁有多重享受。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「橘人happy hour」只要消費後猜拳，獲勝就能取得普橘島餐券50元，另外還有橘人推杯賽、橘啦圈搖起來、橘人乒乓賽等比賽活動，只要達成目標就能獲得精釀啤酒一瓶。（圖／橘子集團）
▲「橘人happy hour」只要消費後猜拳，獲勝就能取得普橘島餐券50元，另外還有橘人推杯賽、橘啦圈搖起來、橘人乒乓賽等比賽活動，只要達成目標就能獲得精釀啤酒一瓶。（圖／橘子集團）
美食、啤酒、遊戲，逗樂了當天在場的橘人們，也讓人看見了台灣企業文化也能很不一樣，不再是冷冰冰的辦公桌與電腦，或是食之無味的外包員工餐廳，gamania橘子集團從源頭著手，將普橘島的員工視如己出，透過各種教育提升技能，讓島員們每天專心服務「自己人」，這也讓橘人對於普橘島更加依賴信任，也使得普橘島不斷嘗試要做不一樣東西，因此建立了相互共號的工作氛圍，讓所有橘人的驕傲不僅只有工作，也將員工餐廳「普橘島」視為生活的一部分！

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