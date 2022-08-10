上班可以小酌兩杯？「橘子啤酒節」邊玩邊喝：嗨翻工作日

是否能想像，工作的氛圍不再只是鍵盤聲、公事的討論聲，取而代之的是有如酒吧、派對中的歡樂呼聲？今年7月某個周末假日前夕，外頭艷陽高照，熱度破表，而gamania橘子集團的員工餐廳「普橘島」也正熱鬧滿分，啤酒攤林立，還有如火如荼的遊戲挑戰，不說還以為來到了年度啤酒展，而事實上也相差無幾，這是最狂員餐普橘島第一屆「2022 橘子啤酒節」，特別找來啤酒肚釀製、吉姆老爹、醉精釀、23啤酒等4大「台灣精釀啤酒」品牌，現場不僅能試喝，也能用優惠的價格來杯現壓生啤，再喝不夠還有套裝瓶裝組合，讓橘人們將美好滋味帶回家！
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但可別以為只有五臟廟受到眷顧，橘子集團福委甚至還準備一系列活動，「橘人happy hour」只要消費後猜拳，獲勝就能取得普橘島餐券50元，另外還有橘人推杯賽、橘啦圈搖起來、橘人乒乓賽等比賽活動，只要達成目標就能獲得精釀啤酒一瓶，讓喜愛啤酒和美食的橘人能一次擁有多重享受。
美食、啤酒、遊戲，逗樂了當天在場的橘人們，也讓人看見了台灣企業文化也能很不一樣，不再是冷冰冰的辦公桌與電腦，或是食之無味的外包員工餐廳，gamania橘子集團從源頭著手，將普橘島的員工視如己出，透過各種教育提升技能，讓島員們每天專心服務「自己人」，這也讓橘人對於普橘島更加依賴信任，也使得普橘島不斷嘗試要做不一樣東西，因此建立了相互共號的工作氛圍，讓所有橘人的驕傲不僅只有工作，也將員工餐廳「普橘島」視為生活的一部分！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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