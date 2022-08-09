差點被騙去柬埔寨！她「2年後偷查公司」毛爆：手法進化

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面試當天，對方一開始不斷介紹海外工作福利，但她卻一臉茫然問道「這個工作不是在台灣嗎？」表示職缺在徵才網上只寫公司在國外，徵台灣辦事處人員，對方則結巴回應「在台灣上班一個月薪資大概三萬 ，願意外派的話薪水翻倍以上，大部分人都會選外派，不過現在疫情還不會外派」。
對方提及工作內容，僅說他們是股票投資公司，還強調「這幾年越南、菲律賓、柬埔寨經濟發展迅速，很多準備上市上櫃的公司需要人投資，我的工作就是打電話讓別人來投資」，對方還說客戶都是大陸人，不需要很好的英文能力，還稱讚原PO履歷相當適合此份工作。
後來對方也有寄送錄取通知，「上面寫在台灣受訓薪資28k，疫情過後會進行外派薪資80k，不過因為我那段時間很累不想上班，想休息一兩個月就完全沒理了，而且我當時也在規劃想當自由工作者，不想再為公司賣肝」。
而近期因柬埔寨高薪陷阱事件頻傳，原PO這幾天再度搜尋該間公司，沒想到已經註銷了，讓她感嘆表示「覺得被騙去柬埔寨的不一定真的是貪 ，在台灣面試，也在台灣工作了幾個月，而且也有營業登記的情況下，公司突然叫你外派，你會懷疑這是詐騙嗎」。
原PO認為，對於疫情失業、好不容易找到工作或剛畢業不久的年輕人，恐怕真的會踏入這個坑，強調並非所有被騙的人都是因為貪、不知自己幾斤幾兩，「現在詐騙集團早就進化到，先讓你在台灣工作一段時間，再用工作理由讓你出差把你賣了」，並於文末強調「只能說，不是上市櫃公司、知名企業都不要相信外派這件事」。
貼文一出，隨即引起網友嚇壞直呼，「詐騙騙術一直再精進 ，讓人很難防，多留意新聞，了解詐騙話術」、「如果我是原PO的話也有可能會上當...真的防不勝防，太可怕了」、「看來這手法已經行之有年了…」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《他飛澎湖「下機竟在柬埔寨」！新詐騙手法曝 5國是禁區》，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）成員SAMMY近日登上節目《驚爆新聞線》，公開詐騙的新手法，包括要求受害者招攬身邊朋友，去當地幫傭、做水電等等，甚至建議「各位觀眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」（編輯：陳雅雲）